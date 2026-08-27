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Žena snimljena kako tuče tuđe dijete (9) jer se posvađao sa njenim sinom

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:35

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Младић седи унутра, наслоњен главом на кољена, бацајући замишљену сенку
Foto: pexels/Towfiqu barbhuiya

Policija u Bukureštu vodi istragu nakon što je majka devetogodišnjeg dječaka, kako se sumnja, fizički brutalno napada drugog dječaka, takođe devetogodišnjaka.

Svemu je prethodila svađa dvojice mališana, tokom koje je došlo i do fizičkog sukoba. Potom je majka jednog od dječaka reagovala tako što je krvnički više puta udarila drugo dijete.

Napad na devetogodišnjaka se dogodio na stepeništu zgrade u rumunskoj prestonici, a sve su zabilježile i kamere.

Na snimku se vidi kako mališan sjedi sa još jednim djetetom na stepenicama, a potom u kadar ulazi žena tamne kose koja prilazi i kreće brutalno da udara dijete dok ono pokušava da se odbrani. Kamere su zabilježile da je žena zadala najmanje dva udarca djetetu, nakon čega mu nešto priča, prije nego što se udaljava.

Snimak je izazvao veliko uznemirenje javnosti

Policija je, povodom uznemirujućeg snimka, obavijestila da je u srijedu majka prijavila da je jedna osoba napala njenog devotogodišnjeg sina.

"Policajci su se odmah uputili na lice mjesta, a provjere koje su obavljene pokazale su da je, dok su se dvojica maloljetnika, obojica starosti devet godina, nalazila u blizini jedne zgrade u navedenom sektoru, između njih izbio spontani sukob, tokom kojeg je jedan od maloljetnika navodno udario drugog. Nakon toga, na navedenu adresu došla je majka napadnutog djeteta, koja je, u tim okolnostima, navodno fizički napala drugog maloljetnika", navodi se u saopštenju.

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Policija u Bukureštu takođe je saopštila da su ženi koja je prijavila napad predočene zakonske odredbe u vezi sa mogućnošću izdavanja zaštitne mjere, ali da je ona to odbila.

"Istragu nastavljaju policajci Policijske stanice 26, pod nadzorom Tužilaštva pri Osnovnom sudu 4. sektora, zbog krivičnog djela nanošenja telesnih povreda ili drugog nasilja. U tom kontekstu, Policija glavnog grada preporučuje građanima da, ukoliko su svjedoci sukoba ili dijela koje ima karakter krivičnog djela, ne pribegavaju nasilju i ne pokušavaju da sami dijele pravdu", navode iz policije i dodaju da takve situacije treba odmah prijaviti policajcima, a direktna intervencija treba da bude ograničena na mjere koje ne ugrožavaju fizički integritet osoba koje su u njih uključene, prenosi Telegraf.

"Takođe, u slučaju da je neka osoba žrtva napada ili prisustvuje izvršenju djela koje ima karakter krivičnog djela, ohrabruje se da zatraži pomoć nadležnih organa“, navodi se u saopštenju.

Snimak napada na dijete možete pogledati OVDJE.

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Tagovi :

Djeca

majka

Policija

majka pretukla dijete

žena

Bukurešt

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