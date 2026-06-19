"Trampila" dijete za majmuna, pa ga tukla veslom

Brenda Dojč (70), koja je tokom dvije decenije bila hraniteljka za više od 200 djece, izjasnila se krivom za ugrožavanje djeteta prvog stepena nakon što je otkriveno da je dijete o kojem je brinula poslala u Teksas u zamjenu za majmuna svoje prijateljice.

Zvona za uzbunu oglasila su se kada su školski službenici u Vinfildu 2025. godine primijetili niz neobjašnjivih izostanaka djevojčice. Ubrzo su se pojavile uznemirujuće glasine da je dijete u Teksasu "trampila" za egzotičnu životinju.

Tužilac je za NBC opisao kako je sve počelo:

"Optužena je postala frustrirana djetetom i pitala prijateljicu u Teksasu da li bi ga zadržala. U tom trenutku je rekla:

"Znaš, zašto ne pošalješ majmuna, a ti zadrži dijete?'"

Prijateljica je kasnije policiji priznala da je djevojčica često ostavljana sama danima, te da Brenda nije željela da plati let kući. Dijete je na kraju vraćeno u Misuri, gdje je iznijelo potresne tvrdnje o mentalnom i fizičkom zlostavljanju, navodeći da su je tukli drvetom, cipelama i veslom.

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Službenici za zaštitu djece su mjesecima ranije imali dojave o zlostavljanju, ali su one tek nakon ovog slučaja dobile konačan epilog. Brendi Dojč sada prijeti kazna do sedam godina zatvora.

U još jednom potresnom slučaju, dvije hraniteljske majke optužene su za zlostavljanje i izgladnjivanje dvanaestogodišnjeg dječaka prije nego što je pronađen mrtav u podrumu, prenosi The Sun.