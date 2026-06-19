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Tramp: Poštovaćemo period za pregovore od 60 dana

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 16:02

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Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.
Foto: Vadim Ghirda/Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Vašington poštovati rok od 60 dana za pregovore sa Iranom, iako je sastanak u Švajcarskoj otkazan.

Tramp je istakao da Amerika nije pristala na memorandum o razumijevanju iz očaja, ali da Iran jeste.

"Oni ne dobijaju novac, ni deset centi! Rat je nanio štetu Iranu! Više nemaju vazduhoplovstvo, mornaricu, protivavionsku opremu, radar ili praktično bilo šta drugo", naveo je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da američke demokrate, uprkos tome, tvrde da je "Iranu sada bolje nego prije četiri mjeseca".

Pregovori između SAD, Irana, Katara i Pakistana, koji su trebali da budu održani danas u Švajcarskoj, odgođeni su, saopšteno je ranije iz švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova.

Za sada nije poznat razlog odgađanja sastanka.

Strane su memorandumom dobile 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu i američkim sankcijama Iranu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Sjedinjene Američke Države

Iran

Izrael Iran

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