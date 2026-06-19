Banjaluka u blokadi: Tri udesa izazvala kolaps

Autor:ATV redakcija
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Izlazi iz Banjaluke trenutno se nalaze u saobraćajnom kolapsu nakon što su se u kratkom vremenskom roku dogodile čak tri saobraćajne nezgode.
Udesi su se desili na ključnim i najprometnijim putnim pravcima, ostavljajući stotine vozača zarobljene u kilometarskim kolonama.
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Kako piše "BL portal", ogroman zastoj i opšti “saobraćajni infarkt” bilježi se na pravcima koji vode prema Laktašima i Prijedoru, a situacija na terenu je kritična jer se vozila na pojedinim dionicama uopšte ne pomjeraju.
Prema informacijama sa terena, saobraćajni čvorovi su presječeni na sljedećim lokacijama:
Saobraćajna nezgoda dogodila se na dionici kod Kazneno-popravnog zavoda (zatvora) na Tunjicama, što je momentalno stvorilo ogromne gužve na tom izlazu iz grada.
Drugi udes dogodio se na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, i to neposredno prije NIS benzinske pumpe u smjeru prema Laktašima.
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U ovom sudaru potpuno je blokirana desna saobraćajna traka, zbog čega se saobraćaj u tom pravcu odvija otežano i puževim korakom.
Treći udes evidentiran je tik prije same Prijedorske petlje, takođe u smjeru za Laktaše, što je dodatno začepilo ionako preopterećenu dionicu zapadnog tranzita.Na teren su upućene nadležne službe kako bi izvršile uviđaj i normalizovale protok vozila.
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Na sve vozače koji planiraju putovanje ovim dionicama se apeluje da odgode polazak ili izaberu alternativne, sporedne pravce kako bi izbjegli višesatno stajanje u mjestu, te da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i zadrže maksimalno strpljenje.
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