25.000 ljudi na najvećem festivalu ovog ljeta u Banjaluci: Euphoria marketing pomjera granice na Kastelu, počela prodaja ulaznica

Počela je prodaja ulaznica za ovogodišnje, jubilarno peto izdanje Euphoria festivala „Ljetne noći“, najvećeg muzičkog događaja ljeta u Banjaluci. Ulaznice su dostupne putem platforme Gigstix.ba, na prodajnom mjestu na Trgu Krajine, kao i u poslovnicama Pošta Srpske širom Republike Srpske.

Od 30. jula do 1. avgusta, tvrđava Kastel ponovo će postati epicentar vrhunske zabave, okupljajući desetine hiljada posjetilaca iz cijelog regiona. Nakon rekordne posjećenosti prethodnih godina i sve većeg interesovanja turista, organizatori najavljuju do sada najambicioznije izdanje festivala, uz vrhunsku produkciju, impresivne audio-vizuelne efekte i sadržaje kakve publika na Kastelu još nije imala priliku da vidi.

Festival otvara legendarni Željko Samardžić u četvrtak, 30. jula. Nakon prošlogodišnjeg spektakla pred više od 7.000 posjetilaca i brojnih upita publike da li će se koncert ponoviti, jedan od najomiljenijih regionalnih izvođača vraća se na Kastel kako bi još jednom priredio veče puno emocija, velikih hitova i nezaboravne atmosfere.

Petak, 31. jul, rezervisan je za događaj koji je odavno prerastao granice obične žurke. Najveća. Najluđa. Negujmo žurka vraća se peti put u Banjaluku i donosi noć za koju mnogi tvrde da traje prekratko. Hiljade glasova, neprekidna energija i atmosfera koja se prepričava mjesecima nakon završetka događaja garantuju još jedno nezaboravno veče pod otvorenim nebom.

Veliko finale zakazano je za subotu, 1. avgust, kada će publika imati priliku da prisustvuje najvećem koncertu Tanje Savić u Banjaluci. Jedna od najpopularnijih regionalnih zvijezda dolazi na Kastel sa produkcijom i repertoarom koji obećavaju spektakl dostojan završnice najvećeg ljetnog festivala u regionu.

Organizatori ističu da ovogodišnje izdanje donosi značajno proširenje festivalskih kapaciteta, unaprijeđenu produkciju i sadržaje koji će dodatno učvrstiti poziciju Banjaluke na mapi najvažnijih ljetnih destinacija u ovom dijelu Evrope. Očekuje se dolazak velikog broja gostiju iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i brojnih evropskih zemalja, što će još jednom potvrditi da je festival postao jedan od najznačajnijih turističkih događaja ljeta.

Kada se spoje vrhunski izvođači, jedinstveni ambijent tvrđave Kastel i hiljade ljudi željnih dobre zabave, rezultat može biti samo jedno…. Najveći festivalski spektakl ovog ljeta! Banjaluka je spremna. Kastel je spreman. Ostalo je samo da počne.