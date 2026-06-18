Banjaluka dobija festival kakav do sada nije vidjela

RIVERSIDE – prvi muzički festival na vodi u regionu – dolazi u Banjaluku i donosi doživljaj koji ovaj grad još nije imao. Zamislite: bina na vodi, zalazak sunca nad Vrbasom, zidine drevnog Kastela kao kulisa i hiljade ljudi koji zajedno pišu novu stranicu istorije. To nije san – to je 10. i 11. jul. Dva dana, dvije nezaboravne večeri. Na prvoj noći RIVERSIDE 10. jula, muzičku scenu preuzima Bojan Čikić – lokalni sin, banjalučki ponos, čovjek koji ove godine obilježava punih 25 godina muzičke karijere. Jubilej koji zaslužuje posebnu binu, i tačno tu binu dobija – na vodi, ispod otvorenog neba, pred publikom koja ga voli od samog početka.

Bojan Čikić

Drugi dan, 11. jula, donosi RIVERSIDE White Night Party – noć elektronske muzike, bijelog dress codea i zvuka koji ne prestaje. Uz DJ Saru i Leu koje stižu iz Beograda, publici će se te noći predstaviti i Digital Seekers – banjalučki rezidenti koji poznaju svaki otkucaj ovog grada i koji će Kastel pretvoriti u plesni podij pod otvorenim nebom Kastel je svjedočio mnogo čemu kroz vjekove, ali ovakve noći – još nije vidio.

Lea i Sara

Banjaluka je taj grad koji zna kako se pravi istorija. I ovog ljeta, pravi je ponovo RIVERSIDE. 10. i 11. jul. Kastel, Banjaluka. Bina na vodi. Više informacija uskoro.

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