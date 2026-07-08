"Formirana kupola": U Evropu stiže dugotrajan toplotni val, na Balkanu preko 40 stepeni

Evropa se suočava s novim, dugotrajnim i izuzetno intenzivnim toplotnim talasom koji se iz jugozapadnog dijela kontinenta postepeno širi prema sjeveru i istoku.

Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine potrajati najmanje do sredine jula, uz temperature koje će lokalno dostizati i do 45 stepeni Celzijusa.

Kako piše Severe Weather Europe, nad zapadnom i jugozapadnom Evropom formirala se snažna „toplotna kupola“, stabilan sistem visokog vazdušnog pritiska koji blokira prodor svježijeg i vlažnijeg vazduha s Atlantika. Zbog toga se izuzetno topao vazduh zadržava nad velikim dijelovima kontinenta i dodatno zagrijava pri tlu.

Španija, Portugalija i Francuska već danima bilježe temperature koje su od 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine. U pojedinim dijelovima Pirinejskog poluostrva i južne Francuske temperature se kreću između 40 i 45 stepeni, a meteorološki modeli ukazuju na to da bi ovakve prilike mogle potrajati i naredne sedmice.

Poseban problem predstavljaju „tropske noći“

Poseban problem predstavljaju i takozvane „tropske noći“, tokom kojih temperature ni noću ne padaju dovoljno da bi se organizam rashladio. Veliki gradovi, poput Madrida, već bilježe izuzetno visoke noćne temperature, što dodatno povećava zdravstvene rizike za stanovništvo.

Zbog dugotrajnog izostanka padavina i ubrzanog isparavanja, tlo je u mnogim područjima izrazito suvo, a opasnost od šumskih požara dostigla je kritičan nivo. Veliki i razorni požari već su aktivni u Portugaliji, Španiji i na jugu Francuske, gdje temperature prelaze 40 stepeni uz vrlo nisku vlažnost vazduha.

Meteorolozi upozoravaju da će se toplotna kupola tokom vikenda dodatno širiti prema sjeveru i istoku Evrope. Osim Francuske, Španije i Portugalije, sve toplije vrijeme očekuje se i u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, zemljama Beneluksa, Italiji i na Balkanu.

U Velikoj Britaniji temperature bi mogle dostizati sredinu tridesetih stepeni, dok će u Njemačkoj i zemljama Beneluksa temperature uglavnom biti između 30 i 35 stepeni.

Toplotni talas će se postepeno širiti i prema centralnoj Evropi i Mediteranu. U dijelovima Italije temperature će se približiti 40 stepeni, dok se na Balkanu naredne sedmice očekuju maksimalne vrijednosti između 38 i 41 stepen Celzijusa.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve vremenske prilike predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, djecu, hronične bolesnike te radnike koji veći dio dana provode na otvorenom. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara.

Prema trenutnim prognozama, ekstremne vrućine mogle bi potrajati najmanje do sredine jula, uz dodatno pogoršanje sušnih uslova i povećanu opasnost od novih požara širom Evrope.

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