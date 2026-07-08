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Ljekar ubio 15 pacijenata, istražuju još 76 slučajeva: „Mislio sam da je to najbolje za sve“

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ATV redakcija
08.07.2026 21:55

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Доктор, хирург, рукавице
Foto: Pexels

Njemački ljekar palijativne njege osuđen je na doživotni zatvor zbog ubistva 15 svojih pacijenata, dok tužioci istražuju desetine drugih slučajeva koji bi mogli biti povezani sa njim.

Sud u Berlinu proglasio je u srijedu 41-godišnjeg ljekara, koji je u skladu sa njemačkim pravilima o privatnosti imenovan samo kao Johanes M., krivim za ubistvo 12 žena i tri muškarca između septembra 2021. i jula 2024. godine, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Vlasti vjeruju da bi ta ubistva mogla biti samo dio mnogo šireg slučaja. Tužioci trenutno istražuju još 76 slučajeva u koje bi ljekar mogao biti uključen.

Žrtve su imale između 25 i 94 godine. Sud je utvrdio da su svi bili teško bolesni, ali da njihova smrt nije bila neposredno očekivana.

Tužilaštvo je navelo da je ljekar tokom kućnih posjeta pacijentima, bez njihovog pristanka, davao smrtonosnu kombinaciju različitih lijekova. U nekoliko slučajeva, kako je navedeno, podmetao je požare kako bi prikrio tragove.

U julu 2024. godine, neposredno prije hapšenja, ljekar je, prema navodima tužilaštva, u jednom danu ubio dva pacijenta – 75-godišnjeg muškarca u njegovom domu u centralnom Berlinu i, nekoliko sati kasnije, 76-godišnju ženu u susjednom okrugu.

Prošlog mjeseca priznao je da je ubijao ljude, odnosno 12 svojih teško bolesnih pacijenata.

„Sve vrijeme sam mislio da je to najbolje za sve“, rekao je pred sudom.

Izvinio se za svu patnju koju je prouzrokovao.

Njemački mediji navode da bi, ukoliko dodatni slučajevi budu dokazani i ukoliko bude proglašen krivim, ovo mogao biti jedan od najtežih slučajeva serijskih ubistava u istoriji Njemačke.

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Njemačka

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Ubistvo

pacijent

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