Minić: Maksimalno posvećeni najosjetljivijim kategorijama društva

Vlada Republike Srpske maksimalno se zalaže za bolji status i položaj najosjetljivijih kategorija društva i pokazala je socijalnu odgovornost, poručio je premijer Srpske Savo Minić.

"Gdje god je postojala mogućnost da izmijenimo regulativu, Vlada je odmah reagovala. Pokazali smo socijalnu ozbiljnost i nastojao sam da kao premijer građanima dam do znanja da je Vlada Srpske tu radi njih", izjavio je Minić za RTRS.

On je podsjetio da je prilikom rada na Zakonu o pravima boraca uvedeno da svaki borac koji nema druga primanja, borački dodatak prima u duplom iznosu.

Minić je naveo da su logoraši možda očekivali veća izdvajanja, ali da do sada nisu ni bili u zakonu.

"Neke stvari možda ne možete riješiti u momentu nominalno, ali ih možete riješiti suštinski, da ih stavite u zakonsko rješenje i pratite", istakao je Minić.

On je dodao da Vlada podržava i projekte opština i gradova, bez obzira ko je na vlasti tih lokalnih zajednica, i da narod zna da nije riječ samo o predizbornim ulaganjima.

"Republiku Srpsku moramo praviti svaki dan boljom i ljepšom", poručio je Minić.

Govoreći o Banjaluci, Minić je rekao da je spreman na saradnju i realizaciju projekata, ali da gradonačelnik Draško Stanivuković treba da se odluči šta želi da radi i čime da se bavi.

"Saradnja sa Banjalukom je zavisila isključivo od grada. Za sve što se obrate Vladi i meni biće odrađeno. Žalosno je da u Banjaluci nema vode. Tu ne možemo intervenisati, možemo za most, za kružni tok. Trebamo imati zahtjev, da se utvrdi prioritet i naravno da ćemo pomoći", rekao je Minić.

On je dodao da je Republika Srpska takva da joj je potrebno da ima još dva ili tri velika centra, čega Banjaluka treba biti dio.

SRPSKA IMA OZBILjAN DIPLOMATSKI TIM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da Republika Srpska ima ozbiljan i kvalitetan diplomatski tim, na čelu sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i predsjednikom Miloradom Dodikom.

Minić je istakao da su upravo Dodik i Cvijanovićeva napravili odlične kontakte i da sada ćute oni koji su ranije optuživali rukovodstvo Srpske da su za lobiranja dali prirodna bogatstva i mnogo novca.

On je naglasio da je zahvaljujući diplomatskim aktivnostima mnogo promijenjena slika o Srpskoj, u pozitivnom smislu.

"Nismo ništa dobili, samo nas sada posmatraju realno. Prvi put imamo jednu realnost, a do sada je primarna percepcija bila da smo mi krivi. Onog momenta kada to shvate naše kolege i prijatelji u Federaciji BiH, biće mnogo lakše. Oni iz političkog Sarajeva neće nikada shvatiti, to doživljavaju kao poraz, a pobjedu kada nam nametnu narative da smo loši", konstatovao je Minić za RTRS.

On je dodao da se ta promjena osjeti i kroz praksu, jer američke kompanije sada nude saradnju za određene projekte.

Govoreći o BiH, Minić je ocijenio da će se u ovoj zemlji normalno živjeti kada kompromis bude način dogovora Srpske i FBiH, odnosno tri konstitutivna naroda.

"Mislili su da će rušenjem predsjednika Dodika ostvariti svoj cilj i sada su vidjeli ne da nisu uspjeli, nego su u tunelu iz kojeg ne vide svjetlo", rekao je Minić.

On je ponovio da nije dobro postojanje tutora koji radi u korist jednog, a na štetu druga dva naroda.

Govoreći o ukidanju obilježja iz proteklih ratova, a koji vrijeđaju narode u BiH, Minić je rekao da je u proceduri takvo civilizacijsko zakonsko rješenje.

"Niko ne dovodi u pitanje zastavu BiH, već pričamo o ratnoj zastavi koja nekoga vrijeđa. Šta mislite da sada uzmem deset zastava Republike Srpske i provozam se Zenicom. Svakome bih rekao da to ne radi, jer je to provokacija", istakao je Minić.

On je dodao da će to zakonsko rješenje da se odnosi i na ustaške i nacističke simbole.

MINIĆ: REBALANS BUDžETA DOKAZ ODGOVORNE POLITIKE VLADE

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da rebalans republičkog budžeta predstavlja odgovornu politiku Vlade Srpske, koja podrazumijeva povećanje investicionog ciklusa.

Minić tvrdi da će Republika Srpska u ovoj godini dostići, pa čak i preći 7,4 milijardi KM investicija.

"To je nešto o čemu smo samo mogli sanjati, posebno kad je riječ o povećanju izdvajanja za boračke kategorije, penzionere, plate u javnom sektoru, te podršku porodicama kojima je ona potrebna", naglasio je Minić.

Minić je istakao da je veliki dio tih investicija usmjeren prema lokalnim zajednicama, na osnovu onoga što su tražili, što će dodatno ojačati efekat tih investicionih mjera.

"Investicije se najviše odnose na ulaganje u kapacitete u oblasti energetike, izgradnju puteva i auto-puteva i to su vrste projekata, koji su već pokazali da donose benefite, kako za lokalne zajednice u kojima se realizuju, tako i za Republiku Srpsku", rekao je Minić za RTRS.

Govoreći o investicijama u sektor energetike, Minić je naveo da će uvođenjem CBAM sistema rudnik i termoelektrana "Ugljevik" i "Gacko" biti isključivo vezani na nacionalnu potrošnju.

"Ulaganja se odnose na dio energetskog sektora koji podrazumijeva izgradnju po sadašnjim standardima hidro, solarne i vjetroelektrana, te poboljšanje postojećih kapaciteta", rekao je Minić.

On je pojasnio i da su zaduženost i prezaduženost dva različita pojma, te napomenuo da Republika Srpska redovno servisira svoje obaveze.

"Zadužiti se može samo onaj ko je solventan. Jedno od naših posljednjih zaduženja je bilo na međunarodnom tržištu novca, a tu ne možete nikoga fingirati, niti išta završiti ukoliko niste dokazali da ste solventni i da možete vraćati dug", pojasnio je Minić.

Prema njegovim riječima, priču o prezaduženosti Republike Srpske je izmislila opozicija, jer nije imala šta drugo.

"Naše zaduženje je ispod prosjeka kojeg podrazumijevaju regule, a mnogo ispod onog kakvo je u okruženju, tako da oko toga ne treba iko da brine", poručio je Minić.

On je rekao da Vlada Republike Srpske nastoji da obezbijedi kumulativni sistem i dodatnim mjerama pomogne najugroženije kategorije društva, kao što su penzioneri, višečlane porodice, mladi bračni parovi.

"Tako možemo zadržati narod da ostane na ovim prostorima i da živi život pristojan čovjeka", naveo je Minić.

Govoreći o privredi, Minić je ukazao na dobre pokazatelje, te napomenuo da je ove godine zabilježeno 3,5 milijardi KM ili 30 odsto više zarade nego prethodne godine.

"Ali, imamo i određene privredne grane koje su u problemu, pogotovo prerađivačke, zbog određenih uslova na koje ne možemo uticati, te smo pokušali da nađemo način da ih stimulišemo, kako bi zadržali radnike", rekao je Minić.

Kad je riječ o poljoprivredi, Minić je izrazio zadovoljstvo jer je na licu mjesta mogao da su uvjeri u dobar ovogodišnji prinos pšenice i ječma i njihov odličan kvalitet, te dodao i da dobru sezonu bilježe povrtlari i voćari.

Minić je istakao da Vlada Srpske ne može da utiče na otkupne cijene proizvoda, ali zato nastoji da proizvođače podrži subvencijama ili sufinansiranjem nabavke mehanizacije, sjemena, kao i drugim mjerama.