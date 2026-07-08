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Kristijan Golubović ispričao kako je onesvijestio taksistu jednim šamarom

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 22:15

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Кристијан Голубовић ријалити учесник
Foto: Youtube/ screenshot

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović tvrdi da je jednom je udario taksistu toliko jako da ga je onesvijestio, a kasnije je zbog tog događaja na tijelu istetovirao bombu.

Od kako je počeo da snima za platformu OnliFans Kristijan svakodnevno privlači pažnju javnosti. Sa njim ispred kamere defiluju plavuše i crnke rasnih oblina, a pratioci na društvenim mrežama ne propuštaju nijednu njegovu objavu.

Golubović: "Onesvijestio sam taksistu"

Mnogi su primijetili da na tijelu ima brojne tetovaže, a Kristijan Golubović je objasnio kako su pojedine nastale i otkrio da je jedna inspirisana incidentom sa taksistom.

- Bombu sam istetovirao kad sam onesvijestio taksistu iz šamara lijevom rukom. Pregazio je stopalo djevojci koja je sa mnom pod ruku prelazila ulicu. Pukao sam mu šamar toliko jako da je izgubio svijest. Kad je ustao počeo je da nabraja brojeve mislio je da ga je udarila "peglica". Pitao sam ga kako se osjeća, a on je rekao "Kao da me je bomba ugrizla" i ja sutra odem kod tatu majstora i istetoviram bombu koja grize - ispričao je Golubović.

Tu se nije zaustavio, pa je otkrio i da je pištolj na leđima istetovirao samo da bi doskočio policiji.

- Čekala nas je policija mislila je da šurujemo i da radimo sa narkoticima, a mi smo u studiju snimali rep pjesmu. Izlazimo ja i tada moja žena Ivana i momci iz obezbjeđenja. Vidjeli smo da je tu murija i da nas prate. Stali smo izašli da uriniramo, a oni su mislili da smo bacili narkotike i oružje. Tada sam im rekao da ću nositi utoku svaki dan i istetoviram pištolj. Dan danas kad me zaustave i pitaju jel imam nešto ja im kažem da imam bombu i pištolj. Oni sve pretresu, a ja im pokažem tetovaže - ispričao je Golubović.

(Kurir)

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Kristijan Golubović

taksista

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