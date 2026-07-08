Logo

Toplotni talas kosi Evropu, hiljade mrtvih od posljedica vrućine

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 22:02

Komentari:

0
Врућине
Foto: Tanjug/AP Photo/Nam Y. Huh

Belgija je zabilježila 1.747 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog talasa krajem juna, objavio belgijski Institut za javno zdravlje /Sciensano/.

Toplotni talas trajao je od 18. juna do 1. jula i vjeruje se da je bio najsmrtonosniji u Belgiji od kada se rade analize 2000. godine.

Najgori, odnosno najsmrtonosniji dan bio je 27. jun kada je registrovan 641 smrtni slučaj.

U međuvremenu, brojke su takođe pokazale da smrtni slučajevi nisu ograničeni samo na starije osobe, jer uticaj vrućine mogu osjetiti sve starosne grupe, te preventivne mjere treba da obuhvate cijelu populaciju.

Profesor klimatskih nauka na Slobodnom univerzitetu u Briselu Vim Tijeri rekao je da se broj vrućih dana povećava gotovo svuda na Zemlji.

"U Belgiji, klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem već su dodale oko pet vrelih dana godišnje", rekao je on.

Prema njegovim riječima, postoje ograničenja u tome koliko se ljudi mogu prilagoditi brzo rastućem toplotnom stresu i da je smanjenje emisije ugljen-dioksida ključno za stabilizaciju globalnog zagrijavanja, prenosi Sinhua.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućina

Belgija

Temperatura

Komentari (0)

Pročitajte više

Европска земља пали аларме; "Стиже још један, спремите се; Биће мртвих"

Svijet

Evropska zemlja pali alarme; "Stiže još jedan, spremite se; Biće mrtvih"

7 h

0
Норвешка слави након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, недјеља, 5. јул 2026.

Fudbal

Norvešku pokosio virus, u teškom su problemu

1 d

1
Sunce Nebo Suncev sistem

Svijet

Stiže pakao sa Atlantika: Izdato hitno upozorenje za ove zemlje

1 d

0
Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.

Društvo

Objavljena nova vremenska prognoza: Šta nas čeka u narednim danima?

1 d

0

Više iz rubrike

Доктор, хирург, рукавице

Svijet

Ljekar ubio 15 pacijenata, istražuju još 76 slučajeva: „Mislio sam da je to najbolje za sve“

1 h

0
САД намјерава уклонити Сирију с листе држава које спонзоришу тероризам

Svijet

SAD namjerava ukloniti Siriju s liste država koje sponzorišu terorizam

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Svijet

Tramp: Ja sam glavna meta

1 h

0
Крај мира: Осам иранских војника убијено у америчким нападима

Svijet

Kraj mira: Osam iranskih vojnika ubijeno u američkim napadima

1 h

0

  • Najnovije

22

52

Akcija u Njemačkoj: Na meti radnici iz BiH

22

47

Upokojio se monah Jelisej

22

29

Počeli su novi udari SAD na Iran!

22

15

Kristijan Golubović ispričao kako je onesvijestio taksistu jednim šamarom

22

14

"Formirana kupola": U Evropu stiže dugotrajan toplotni val, na Balkanu preko 40 stepeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima