Toplotni talas kosi Evropu, hiljade mrtvih od posljedica vrućine

Toplotni talas trajao je od 18. juna do 1. jula i vjeruje se da je bio najsmrtonosniji u Belgiji od kada se rade analize 2000. godine.

Najgori, odnosno najsmrtonosniji dan bio je 27. jun kada je registrovan 641 smrtni slučaj.

U međuvremenu, brojke su takođe pokazale da smrtni slučajevi nisu ograničeni samo na starije osobe, jer uticaj vrućine mogu osjetiti sve starosne grupe, te preventivne mjere treba da obuhvate cijelu populaciju.

Profesor klimatskih nauka na Slobodnom univerzitetu u Briselu Vim Tijeri rekao je da se broj vrućih dana povećava gotovo svuda na Zemlji.

"U Belgiji, klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem već su dodale oko pet vrelih dana godišnje", rekao je on.

Prema njegovim riječima, postoje ograničenja u tome koliko se ljudi mogu prilagoditi brzo rastućem toplotnom stresu i da je smanjenje emisije ugljen-dioksida ključno za stabilizaciju globalnog zagrijavanja, prenosi Sinhua.

(Srna)