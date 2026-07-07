Objavljena nova vremenska prognoza: Šta nas čeka u narednim danima?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske saopšteno je da se u narednim danima u Republici Srpskoj očekuje vrlo toplo vrijeme s temperaturama do 36 stepeni.
Pretežno sunčano i toplo vrijeme preovladavaće danas.
"Tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno uz povremenu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 34, u višim predjelima od 25 stepeni", navode iz RHMZ-a.
U srijedu se očekuje toplo vrijeme uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost.
"Popodne povremena kiša i lokalni pljuskovi uglavnom na zapadu, jugu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 23 stepena", kažu oni.
Pretežno sunčano i toplo vrijeme uz dnevni razvoj oblaka biće u četvrtak.
"Tokom popodneva samo ponegdje na jugozapadu i istoku je moguća pojava kratkotrajnih pljuskova. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 31, na jugu do 34, u višim predjelima od 23 stepena", stoji u prognozi.
U petak će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevni razvoj oblaka.
"Popodne je samo ponegdje na istoku moguća pojava lokalnih pljuskova. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 26 stepeni", ističu meteorolozi.
Tenis
Odložen Đokovićev meč na Vimbldonu, evo kada počinje
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
12
31
12
26
12
19
12
18
12
08
Trenutno na programu