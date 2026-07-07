Unosite više cigareta nego što je dozvoljeno? Kazne u BiH mogu biti veoma visoke

Dolaskom ljetne sezone i velikog broja građana iz dijaspore, jedno od najčešćih pitanja odnosi se na količinu duhanskih proizvoda koju je dozvoljeno unijeti u Bosnu i Hercegovinu bez plaćanja uvoznih dažbina.

Prema važećim propisima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, putnik koji ulazi u BiH može bez plaćanja carine, PDV-a i akciza unijeti ograničenu količinu duhanskih proizvoda za ličnu upotrebu, pod uslovom da roba nije komercijalne prirode. Oslobađanje se odobrava po putniku i po danu. Karte,vodiči, zastave i sl, piše GPMaljevac.

Dozvoljeno je unijeti najviše 200 cigareta ili 100 cigarilosa, odnosno malih cigara do tri grama po komadu, ili 50 cigara, ili do 250 grama duhana za pušenje. Umjesto jedne vrste proizvoda moguće je unijeti i proporcionalnu kombinaciju navedenih količina, ali ukupna količina ne smije prelaziti dozvoljeni limit.

Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo na ovo oslobađanje.

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Kada su u pitanju grijani duhanski proizvodi poput TEREA, HEETS i drugih patrona koje se koriste u IKUOS i sličnim uređajima, Uprava za indirektno oporezivanje BiH ih u carinskom smislu tretira kao duhanske proizvode. To znači da se i za njih primjenjuju ista količinska ograničenja predviđena za duhanske proizvode, odnosno mogu se unositi samo u okviru ukupno dozvoljene količine za ličnu upotrebu.

Ako putnik sa sobom nosi veću količinu od dozvoljene, robu je obavezan prijaviti carinskim službenicima. U tom slučaju obračunavaju se uvozne dažbine, uključujući carinu, porez na dodanu vrijednost i akcize kada je to propisano zakonom. Za robu koja ispunjava propisane uslove i čija vrijednost ne prelazi 5.000 konvertibilnih maraka može se primijeniti pojednostavljeni postupak carinjenja na graničnom prijelazu.

Ukoliko putnik ne prijavi robu koja podliježe carinjenju ili pokuša unijeti količine koje premašuju dozvoljene limite bez prijavljivanja, carinski službenici imaju ovlaštenje privremeno oduzeti robu, pokrenuti prekršajni postupak i izreći novčanu kaznu u skladu sa Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima. Visina kazne ne određuje se jedinstvenim fiksnim iznosom za sve slučajeve, već zavisi od vrste prekršaja, okolnosti slučaja, vrijednosti robe i odluke nadležnog organa, zbog čega nije moguće navesti jednu univerzalnu novčanu kaznu koja bi vrijedila za sve putnike.

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Nadležne institucije posebno naglašavaju da se oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi isključivo na robu nekomercijalnog karaktera namijenjenu ličnoj upotrebi ili kao poklon. Ako vrsta ili količina robe ukazuje na trgovinu ili daljnju prodaju, carinski organi mogu provesti redovni carinski postupak bez obzira na količinu koju putnik prenosi.