Muškarac iz BiH kolegu napao nožem, pa ga opljačkao

Pripadnici policije austrijskog Filaha uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine nakon nasilnog napada i pljačke, koja se desila juče, 5. jula 2026. oko 18:55 časova.

Naime, u gradu Filah došlo je do nasilnog sukoba između dvojice poznanika. S jedne strane je bio 43-godišnji državljanin BiH, dok je s druge bio njegov 40-godišnji poznanik. Povod svađe bila je, kako se pretpostavlja, novčana potraživanja.

Tokom sukoba, 43-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine najprije je napao svog 40-godišnjeg poznanika nožem. Žrtva je uhvatila sječivo i tom prilikom zadobila povrede na ruci.

Zatim je 43-godišnjak udario muškarca vaser-vagom po glavi, usljed čega je ovaj izgubio svijest.

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Kako je napadač znao da žrtva u stanu čuva veću količinu gotovine, napadač je pretražio prostorije i pobjegao sa novcem, i to automobilom žrtve.

Policija je odmah pokrenula potragu i ubrzo ga pronašla na kućnoj adresi u Filah Land, gdje je uhapšen. Smješten je u pritvorski centar policije u Filahu.

Žrtva je prevezena vozilom hitne pomoći u “LKH Filah”. Ukradeni novac još uvijek nije pronađen. Tokom istrage zaplijenjena je samo manja količina narkotika. Dalja istraga je u toku, prenose Nezavisne.