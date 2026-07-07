Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju u mraku, evo gdje neće biti struje

Autor:ATV redakcija
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Više banjalučkih naselja i ulica danas neće imati struju, potvrdili su iz “Elektrokrajine”.
U periodu od osam do 14 časova biće obustava prenosa električne energije u dijelovima ulica Serdara Janka Vukotića, 7. februara i Jovana Dučića.
U periodu od 8.30 do 14.30 časova električne energije neće biti ni u dijelovima naselja Agino Selo i Bočac.
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U periodu od devet do 12 časova struje neće biti u dijelovima sljedećih ulica: Cerska i Jug Bogdana, Boška Tošića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 18-95, Jasenovačkih logoraša, Mačvanska br. 1, Majke Jugovića i Srđe Zlopogleđe br. 4.
Takođe će bez struje biti i dijelovi naselja: Debeljaci, Ponir, Čavrazi i Bijeli Potok.
Isključenje se očekuje i za dio Kordunaške ulice u periodu od 9.30 do 12.30 časova.
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