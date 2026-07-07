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Prevrnuo se putnički autobus, povrijeđena 41 osoba: Nesreća u Turskoj

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ATV redakcija
07.07.2026 08:02

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Najmanje 41 osoba povrijeđena je u Turskoj kada se prevrnuo putnički autobus na auto-putu Kaman-Ankara kod Kirikalea.

Nesreća se dogodila kada je vozač izgubio kontrolu na vozilom, nakon čega se autobus prevrnuo, prenosi Anadolija.

Tri osobe teže su povrijeđene. Povređeni su vozilom hitne pomoći prevezeni u gradske bolnice.

Na licu mjesta nalaze se ekipa Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, vatrogasna služba, zdravstvena služba, žandarmerija i policija.

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Guverner Kirikalea Husein Engin Saribrahim rekao je da je povrijeđeno 38 putnika, dva vozača i jedan pomoćnik.

"Tlo je postalo klizavo zbog prvog jutarnjeg mraza. Nesreću je izazvao klizav put. Još jednom vidimo da svi putnici u našim autobusima moraju da vežu pojaseve", rekao je Saribrahim.

Kako je naveo, vozač autobusa je priveden.

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