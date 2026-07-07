Ovo je tempirana bomba na našem tijelu: Zbog ljeta opasnost još veća

Ljeto i visoke temperature ne donose samo rizik od sunčanice. Za kratko vrijeme ova pojava može da dovede život u opasnost.

Dok se masovno izlažemo suncu u želji da pocrnimo, nismo ni svjesni da nas vreba opasnost koja prijeti našem najvećem organu - koži, zbog čega je doktorka Hitne pomoći Danijela Jevtić izdala hitno upozorenje.

Prema njenim riječima, tokom ljeta, maligni melanom spada u red maligniteta koji ima najveći maligni potencijal, znači za jako kratko vrijeme on može da ugrozi život.

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Mladeže na našem tijelu možemo jasno da pratimo i prepoznamo potencijalni rizik na osnovu njihove dinamike. Pa tako, kako dodaje doktora Jevtić, postoje A, B, C, D, E kategorije kod mladeža.

Kategorija A, znači praktično asimetriju, tada vidite da mladež više nema iste karakteristike.

"B je border, njegova ivica postaje neravna, izražena. C, color, znači njegova boja se mijenja, i čak može može da bude crvenkasto, crno, svijetlo, znači više prisutnih boja, prosto jedna mozaik konfiguracija. D, dijametar, znači preko 6 milimetara kako raste i E, evolucija, odnosno elevacija, znači vidite dinamiku promjena", objasnila je dr Jevtić i otkrila koje sve simptome pacijent osjeća.

Elevacija, prema njenim riječima je kao "sindrom ružnog pačeta", na jednom mladežu raste još jedan.

"Veću pažnju zaslužuju ljudi koji su svijetle puti i svijetlih očiju, ljudi koji imaju preko 50 mladeža, obično sa godinama je veća opasnost i obično muškarci imaju predilekciono mjesto, znači mjesto gdje se često javlja na leđima", upozorila je dr Jevtić za RZS.

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Zbog toga, veoma je važno da neko od članova porodice pogleda, osmotri leđa, dok su kod žena rizična mjesta - noge, donji ekstremiteti.

"Subjektivni znaci su krvarenje, crvenilo, svrab i to čovjeka iziritira. Vidite promjenu u smislu crvenila oko mladeža koje može da se širi, on može da se ljuspa i da se urušava", objašnjava.

Dodaje za kraj da je dermoskopija kod dermatologa najsigurniji način pregleda.

"Prosto treba da otklonimo tu tempiranu bombu, i da se ne izlažemo suncu, da štitimo površinom, jer koža pamti, znači da se zaštitimo i od solarijuma i od ultraljubičastog zračenja sunca", savjetuje.

(Blic)