Uznemirujuće otkriće u Sarajevu: Radnici pronašli kosti ispod taksi štanda

Tokom radova u Ulici Safvet-bega Bašagića u centru Sarajeva, radnici su u noći između 6. i 7. jula, pronašli kosti.

"Tokom noći, prilikom izvođenja radova u ulici Safvet-bega Bašagića, radnici su pronašli određen broj kostiju, nepoznatog porijekla", naveli su iz MUP-a Kantona Sarajevo, pišu Nezavisne novine.

Kako su dodali, o svemu je obaviješten tužilac.

"Obaviće se uviđaj, te će se tek nakon toga znati o kakvom pronalasku je riječ", istakli su iz MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", kosti su pronađene ispod taksi štanda na Baščaršiji.

Radovi od 5. jula

Inače, radovi na rehabilitaciji ulice Safvet-bega Bašagića, u okviru projekta rehabilitacije lokalnih puteva od značaja za Kanton Sarajevo na području Opštine Stari Grad Sarajevo, počeli su 5. jula.

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Kako je navedeno na stranici Opštine Stari grad, u okviru planiranih aktivnosti predviđeno je i uređenje dijela saobraćajnice kod minibuskog stajališta u ulici Safvet-bega Bašagića.