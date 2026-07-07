Od sutra povrat PDV-a na prvu nekretninu: Evo kako do novog stana

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine, rečeno je danas u Banjaluci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Iz UIO su istakli da se zahtjevi podnose prema mjestu prodavca nekretnina, a u regionalnim centrima UIO u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

"Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, a pravo na povrat se odnosi na novoizgrađene stanove na koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila 2025. godine", pojasnili su iz UIO.

Iz Uprave su dodali da kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva, koji ne posjeduje nekretninu.