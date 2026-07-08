Uhapšena trojica Hrvata: Brutalno pretukli dvojicu državljana Srbije

Policija u Puli pronašla je i uhapsila trojicu državljana Hrvatske koji su u Medulinu pretukli dvojicu muškaraca iz Srbije.

Oni su zadobili lakše povrede, a u napadu je teže povrede zadobio i državljanin Hrvatske, saopšteno je iz istarske Policijske uprave.

Policija je, postupajući po dojavi o sukobu na ulici u Medulinu, utvrdila da su osumnjičeni prišli državljanima Srbije i Hrvatske i da su se nakon kraće svađe potukli.

Devetnaestogodišnjak je šakom u glavu udario 31-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je od udarca pao.

Zatim je sa 18-godišnjakom zadao više udaraca 33-godišnjem državljaninu Srbije, koji je pao na zemlju, te su nastavili da ga tuku.

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U međuvremenu, drugi 19-godišnjak je oborio na zemlju 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica osumnjičenih udarali nogama i rukama po tijelu i glavi.

Sva trojica se sumnjiče za krivična djela teške povrede u pokušaju, a jedan od devetnaestogodišnjaka i za krivično djelo nanošenja teške povrede.

Dvojica su privedena sinoć, jedan jutros, a po završetku kriminalističke obrade sprovedeni su u pritvor u istarskoj Policijskoj upravi, prenosi Srna.

Protiv njih se biti podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvo, a policija nastavlja da utvrđuje okolnosti događaja.