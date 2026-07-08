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Ukleti prizori na obali: Popularno ljetovalište prazno, gdje su turisti?

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 12:34

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Плажа
Foto: pexels/WANG Jared

Iako Čanj danas raspolaže najvećim brojem smještajnih kapaciteta do sada, uključujući apartmane, hotele, ugostiteljske objekte i uređena kupališta, turistička sezona, bar prema prizorima zabilježenim prethodnog dana, još nije dostigla očekivani intenzitet.

Na većini plaža ležaljke su bile gotovo prazne, a tek ponegde mogao se vidjeti manji broj kupača. Slična situacija zatečena je i u većini kafića i restorana, gdje nije bilo uobičajene ljetnje gužve.

Ipak, prema saznanjima Barskog portala, situacija je znatno bolja kada je riječ o hotelskom smještaju. Većina hotela bilježi dobru, pa čak i veoma dobru popunjenost, dok je interesovanje za privatni smještaj i dalje slabije. Vlasnici apartmana očekuju da će glavni talas gostiju stići tokom narednih dana.

Posebno je zanimljivo to što je saobraćajna gužva na putevima ka primorju ostavljala utisak da je broj turista znatno veći nego što se moglo zaključiti na osnovu broja ljudi na plažama.

Čanj

Slična situacija zabilježena je i na ostalim plažama barske rivijere. Ni u Sutomoru kupališta još nisu dostigla popunjenost kakva se očekuje u špicu ljetnje sezone.

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Sa druge strane, šetališta u Baru i Sutomoru bila su tokom popodnevnih i večernjih sati znatno življa. Veliki broj ljudi šetao je rivom, dok su ugostiteljski objekti u Sutomoru imali solidnu posećenost, što ukazuje da dio turista vrijeme provodi u šetnji i kafićima, umjesto na plaži.

Turistički radnici očekuju da će naredni dani, uz visoke temperature i tradicionalni porast broja dolazaka tokom jula, doneti znatno veću popunjenost kako privatnog smještaja, tako i plaža širom barske rivijere.

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Tagovi :

Crna Gora

Ljetovanje

smještaj

kupalište

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