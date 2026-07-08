Divljanje Bugara u Banjaluci: Nasrtali na policiju, htjeli da provale ogradu

Fudbaleri Borca i Levskog odigrali su neriješeno u prvoj utakmici prvog pretkola Lige šampiona.

Rezultat je na kraju glasio 1:1, iako su svi Levski smatrali velikim favoritom.

Odavno tribine na Gradskom stadionu nisu bile punije. Gosti su imali takođe veliku podršku, a u jednom trenutku umalo nije došlo do većih nereda.

Bugari su u jednom momentu krenuli i nasrtali na policiju i pokušali da provale ogradu.