Divljanje Bugara u Banjaluci: Nasrtali na policiju, htjeli da provale ogradu

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Borca i Levskog odigrali su neriješeno u prvoj utakmici prvog pretkola Lige šampiona.
Rezultat je na kraju glasio 1:1, iako su svi Levski smatrali velikim favoritom.
Odavno tribine na Gradskom stadionu nisu bile punije. Gosti su imali takođe veliku podršku, a u jednom trenutku umalo nije došlo do većih nereda.
Bugari su u jednom momentu krenuli i nasrtali na policiju i pokušali da provale ogradu.
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