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Neobična intervencija u Banjaluci: Vatrogasci lovili slijepog miša

Autor:

Stevan Lulić
08.07.2026 12:59

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Шишмиши
Foto: Pexels/Photo by Daniel Higuita Tamayo

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka u toku jučerašnjeg dana imali su više intervencija, a jedna je bila krajnje neobična.

Malo manje od sat vremena prije ponoći banjalučki vatrogasci su uklanjali slijepog miša iz stana na Bulevaru Stepe Stepanovića.

Vatrogasci su intervenisali i zbog uklanjanja otkinutog crijepa sa krova u Ulici Simeuna Đaka, kao i zbog otvaranja stana u Ulici Braće Jugovića.

U Ulici Pilanska uklanjali su stablo, dok su na Gradskom stadionu pružali obezbjeđenje tokom odigravanja utakmice.

Kasno sinoć imali su i intervenciju zbog curenja plina u objektu na Bulevaru srpske vojske.

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Slijepi miš

Šišmiš

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Vatrogasci Banjaluka

Vatrogasci

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