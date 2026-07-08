Neobična intervencija u Banjaluci: Vatrogasci lovili slijepog miša

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka u toku jučerašnjeg dana imali su više intervencija, a jedna je bila krajnje neobična.

Malo manje od sat vremena prije ponoći banjalučki vatrogasci su uklanjali slijepog miša iz stana na Bulevaru Stepe Stepanovića.

Vatrogasci su intervenisali i zbog uklanjanja otkinutog crijepa sa krova u Ulici Simeuna Đaka, kao i zbog otvaranja stana u Ulici Braće Jugovića.

U Ulici Pilanska uklanjali su stablo, dok su na Gradskom stadionu pružali obezbjeđenje tokom odigravanja utakmice.

Kasno sinoć imali su i intervenciju zbog curenja plina u objektu na Bulevaru srpske vojske.