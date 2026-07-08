Brojne ulice i naselja u Banjaluci danas bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 12 časova biti dijelovi ulica Đorđa Jovetića 25, Franca Šuberta, Karađorđeva, Ključka, Mile Bekuta, Sime Milić Jorgić, Sime Pandurovića i Špire Bocarića, saopštili su iz "Elektrokrajine".
Bez napajanja električnom energijom od deset do 14 časova biće i dijelovi naselja Bastasi, Memići, Kablovi, Javorani i Tisovac.
"Od 9.30 do 12.30 časova struje neće biti u dijelovima ulica Relje Krilatice i Bulevar vojvode Živojina Mišića", naveli su iz ovog preduzeća.
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Dijelovi ulica 7. februara, Koste Majkića, Banijska i Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića ostaće bez struje od osam do 14 časova.
- Električne energije neće biti u dijelu naselja Debeljaci od 13 do 14 časova, a od 11.30 do 13 časova u dijelovima ulica Cerska, Jug Bogdana, Manastira Gračanica, Visokih Dečana, Saničkih žetelaca i Milice Stojadinović Srpkinje - naveli su i dodali da u dijelovima Vrbanje, Debeljaka i Zelenog vira od 7.30 do 9.30 neće biti struje.
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