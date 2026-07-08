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Brojne ulice i naselja u Banjaluci danas bez struje

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 07:01

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 12 časova biti dijelovi ulica Đorđa Jovetića 25, Franca Šuberta, Karađorđeva, Ključka, Mile Bekuta, Sime Milić Jorgić, Sime Pandurovića i Špire Bocarića, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Bez napajanja električnom energijom od deset do 14 časova biće i dijelovi naselja Bastasi, Memići, Kablovi, Javorani i Tisovac.

"Od 9.30 do 12.30 časova struje neće biti u dijelovima ulica Relje Krilatice i Bulevar vojvode Živojina Mišića", naveli su iz ovog preduzeća.

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Dijelovi ulica 7. februara, Koste Majkića, Banijska i Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića ostaće bez struje od osam do 14 časova.

- Električne energije neće biti u dijelu naselja Debeljaci od 13 do 14 časova, a od 11.30 do 13 časova u dijelovima ulica Cerska, Jug Bogdana, Manastira Gračanica, Visokih Dečana, Saničkih žetelaca i Milice Stojadinović Srpkinje - naveli su i dodali da u dijelovima Vrbanje, Debeljaka i Zelenog vira od 7.30 do 9.30 neće biti struje.

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

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