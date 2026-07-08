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Amerika udarila: Pogođeno više od 80 meta u Iranu

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 07:46

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Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.
Foto: Screenshot/X

Američka vojska pogodila je više od 80 meta u najnovijem talasu napada na Iran, nakon što je iranska vojska gađala tri tankera u Ormuskom moreuzu, saopšteno je iz Centralne komande SAD.

U saopštenju se navodi da je američka vojska pogodila iranske sisteme protivvazdušne odbrane, komandne i kontrolne mreže, obalske radarske lokacije, kapacitete protivbrodskih raketa i više od 60 malih čamaca Revolucionarne garde Irana u Ormuskom moreuzu u okolini, kako bi se oslabila sposobnost Irana da nastavi napade na trgovačke brodove, prenio je Rojters.

Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uzvratila napadima na američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu.

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