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Greškom pušten iz zatvora: Silovatelju iz BiH naloženo da se vrati u Britaniju

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ATV redakcija
08.07.2026 07:22

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Грешком пуштен из затвора: Силоватељу из БиХ наложено да се врати у Британију
Foto: Unsplash

Bernardin Dedić (48), silovatelj koji je u bjekstvu u Bosni i Hercegovini, nakon što je greškom pušten iz londonskog zatvora, dobio je nalog suda da se vrati u Veliku Britaniju radi izricanja presude.

Bernadin Dedić je osuđen u odsustvu za silovanje žene pod prijetnjom nožem u svom domu u Ilingu, a kazna mu treba biti izrečena 24. jula, čulo se u utorak na Krunskom sudu u Ajlsvortu.

Kako prenosi Bi-bi-si, ovaj 48-godišnjak je greškom oslobođen iz zatvora Vormvud Skrabs 6. februara, a zatim je Eurostarom otputovao u rodnu Bosnu i Hercegovinu. Nije se vratio na suđenje u junu.

Od presude, Dedić je naveo niz razloga za izbjegavanje pravde u Velikoj Britaniji, poput problema sa vizom, nesreće na skijanju, zdravstvenih problema i straha od letenja, prenosi BBC.

Sutkinja izričita da se Dedić mora pojaviti

Sutkinja Hana Dankan danas je naložila da podaci o datumu ročišta pošalju Dediću i njegovom bratu.

"Izricanje kazne će se održati 24. jula i on je dužan da prisustvuje i preda se pritvoru tog dana", rekla je.

Tužilac Dikon Rid rekao je sudu da Krunska tužilačka služba (CPS) neće ni potvrditi ni demantovati da li se vode postupci ekstradicije.

Dedićevo puštanje se dogodilo nakon pretresa na Krunskom sudu u Ajlsvortu u februaru, kada je službenik pomiješao digitalne fajlove slučaja i poslao poruku zatvoru da mu je odobrena kaucija.

Višestruke optužbe

Iako je Dediću britanski pasoš oduzet tokom istrage o silovanju, on je koristio bh. pasoš da putuje Eurostarom.

Dediću, koji se izjasnio da nije kriv, prvobitno je trebalo da mu suđenje počne u martu.

Nakon što je dao niz razloga zašto se ne vraća u Veliku Britaniju, porota ga je 9. juna proglasila krivim za četiri slučaja silovanja, dva slučaja seksualnog napada penetracijom, navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka, prijetnju nožem i prijetnju ubistvom.

Bernardin Dedić negira da je počinio krivična djela

Bernadin Dedić je ranije za "Nezavisne novine" naveo da negira krivična djela za koja je proglašen krivim u odsustvu, da osporava činjenični opis događaja iz optužbe, da tvrdi da postoje forenzičke i druge sporne okolnosti predmeta, te da priprema dalje pravne korake.

Dedić takođe navodi da iz zatvora nije pobjegao, nego je pušten službenom greškom, te da je, prema vlastitoj tvrdnji, zatvorsko osoblje upozorio na tu grešku, prenose Nezavisne.

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Silovatelj Bernadin Dedić

Velika Britanija

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