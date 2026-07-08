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Rigorozne mjere na granici: Ovo roditeljima odmah oduzimaju

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 07:56

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Foto: ATV

Ljetna sezona i odlasci na more donijeli su brojna panična pitanja roditelja iz BiH koji planiraju odmor na jadranskoj obali, a ključna dilema mnogih je - koliko dječije hrane smiju prenijeti preko granice kako ne bi doživjeli fijasko pri susretu sa carinicima.

Prema važećim propisima Republike Hrvatske i Evropske unije, za putnike koji ulaze iz BiH vrijede brutalno stroga pravila, a neznanje bi vas moglo koštati paprene novčane kazne i momentalnog oduzimanja stvari za bebu.

Do dva kilograma po osobi za mlijeko i posebnu hranu

Kada je u pitanju komercijalno proizvedena hrana za dojenčad, adaptirano mlijeko u prahu ili posebna hrana za bebe koja se koristi iz medicinskih razloga, propisano je jasno i rigorozno ograničenje:

Dozvoljeno je unijeti maksimalno do dva kilograma po osobi.

Proizvod ne smije zahtijevati hlađenje prije otvaranja, mora biti u originalnom, fabrički zatvorenom pakovanju sa jasno označenim proizvođačem.

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Pakovanje može biti otvoreno samo ako se proizvod trenutno koristi tokom samog putovanja.

To praktično znači da porodica koja putuje sa više male djece može, računajući svako dijete kao zasebnog putnika, prenijeti količinu primjerenu stvarnim potrebama tokom boravka, što na licu mjesta procjenjuju hrvatski carinski službenici.

Kašice i keksi prolaze, ali domaća hrana dobija crveno svjetlo

Industrijski proizvedene kašice, žitne pahuljice, keksi za bebe i grickalice koje ne sadrže zabranjene količine mesa ili mliječnih proizvoda, a stabilne su na sobnoj temperaturi, mogu se unositi u količinama koje odgovaraju ličnoj upotrebi. Naravno, i za njih se preporučuje originalna ambalaža.

S druge strane, rampu na granici dobijaju domaća ili svježe pripremljena dječija hrana, kao i bilo kakvo meso, suhomesnati proizvodi, mlijeko i većina mliječnih proizvoda iz BiH. Za ove pripremljene obroke vrijede oštra veterinarska ograničenja EU. Ukoliko putnik pokuša unijeti ove proizvode ili prekorači limite, slijedi oduzimanje i uništavanje robe, kao i pokretanje prekršajnog postupka sa kaznama čija visina zavisi od procjene carinika, a fiksni iznosi se namjerno ne objavljuju, prenosi GPMaljevac.

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carina

Granica sa BiH

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Bosna i Hercegovina

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