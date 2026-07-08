Otac Joil prekinuo vjenčanje pod Ostrogom zbog kuma: Mladoženja pao u nesvijest kada je čuo istinu

Otac Joil je pod Ostrogom prekinuo vjenčanje mladog para jer je odmah prepoznao da ga mlada i kum varaju kako bi mu nakon razvoda uzeli sav novac.

Na društvenim mrežama masovno se dijeli svjedočanstvo igumanije iz manastira Reškovica o ocu Joilu Bulatoviću, čuvenom ostroškom duhovniku. Priča o njegovoj prozorljivosti i daru da vidi skrivene namjere ljudi ponovo je u fokusu javnosti, a vjernici svjedoče da se od ovog duhovnika "ništa nije moglo sakriti".

U svjedočanstvu se opisuje događaj kada je pod Ostrog došao mladi par sa kumom kako bi se vjenčali. Otac Joil, koji je tada služio, odmah je osjetio da nešto nije u redu i odbio je da obavi čin vjenčanja. Kada su ga upitali u čemu je problem, on se okrenuo kumu i javno ga raskrinkao:

"A što ti, kume, mu spavaš sa ženom?"

Iako je kum pokušao da se opravda riječima: "A gdje ja, ma kakvi!", otac Joil se odmah okrenuo djevojci i optužio je da vara budućeg muža sa kumom. Ona je burno negodovala tvrdeći da to nije istina, ali je istina ubrzo isplivala na vidjelo.

Kako se navodi u priči, nesrećni mladić je toliko volio svoju izabranicu da je od pretrpljenog stresa i šoka pao u nesvijest, nakon čega su morali da ga sklone sa strane kako bi došao sebi. Ispostavilo se da je otac Joil razotkrio dobro osmišljen plan: radilo se o ljudima koji su planirali da se vjenčaju, a potom naknadnim razvodom uzmu ogroman novac ovom mladiću.

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Ipak, priča ima srećan kraj koji svjedoči o Božijem promislu. Mladić je ostao pod Ostrogom da se oporavi od velikog razočaranja, gdje su svi brinuli o njemu. Tamo je upoznao jednu čestitu i finu djevojku koja mu je ponudila čaj, a iz tog poznanstva rodila se ljubav koja je krunisana brakom.

"Mladi se zaljubljuju u iluzije, a poslije glava zaboli"

Ova objava izazvala je lavinu komentara na Fejsbuku. Vjernici i pratioci ostali su zatečeni silom prozorljivosti koju je otac Joil pokazao u ovoj situaciji, a komentari ne prestaju da pristižu.

"Mladi momci se zaljubljuju u iluzije i priviđenja, a poslije kada glava zaboli... Nije džabe naš veliki Vladika Rade govorio o ženskoj ćudi kao smiješnoj raboti, znajući iz iskustva. Skladan brak, to je danas retkost, uglavnom je to sindrom sitnog pakla...", napisao je u dužem komentaru jedan od korisnika.

"Bog ga pogledao", kratko je prokomentarisala Brankica, aludirajući na to da je prevareni mladić zahvaljujući ocu Joilu izbjegao katastrofu i kasnije pronašao pravu sreću.

Drugi komentatori dodaju da su ovakve priče dokaz da "razboriti ljudi sa čvrstom vJerom uvIJek prepoznaju laž i prevaru", dok se na samoj stranici zaključuje kratkom i jasnom porukom: "Od oca Joila se ništa ne sakri!"

(Pink)