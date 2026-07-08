Sprema se radikalna odluka: Žele zabraniti niz automobilskih guma!

Autor:ATV redakcija
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Američka savezna država Kalifornija je već prije donijela odluku o zabrani prodaje novih dizelskih i benzinskih automobila do 2035. godine. Sada će politička većina odlučivati i o tome s kojim gumama smiju voziti automobili.
To je povezano s novim zakonom koji navodi da automobilske gume uopšteno moraju ispunjavati iste standarde koje tvornice automobila moraju ispunjavati kada novi automobili siđu s proizvodne trake.
Gume ne smiju biti niže kvalitete od onih s kojima se isporučuje potpuno novi automobil.
Gume koje se naknadno kupuju uglavnom troše više energije i imaju veći otpor kotrljanja od guma ugrađenih u tvornicama automobila.
Ljudi koji stoje iza prijedloga vjeruju da bi takav zakon mogao uštedjeti novac potrošačima jer bi mogli dulje voziti između benzinskih pumpi ili punionica.
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No kritičari su već prigovorili da će prijedlog samo poskupjeti proizvodnju guma i time ih u konačnici poskupiti za potrošače. Vidjećemo hoće li Kalifornija donijeti radikalnu odluku, prenosi HAK.
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