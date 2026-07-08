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Sprema se radikalna odluka: Žele zabraniti niz automobilskih guma!

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 09:12

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Спрема се радикална одлука: Желе забранити низ аутомобилских гума!
Foto: ATV

Američka savezna država Kalifornija je već prije donijela odluku o zabrani prodaje novih dizelskih i benzinskih automobila do 2035. godine. Sada će politička većina odlučivati ​​i o tome s kojim gumama smiju voziti automobili.

To je povezano s novim zakonom koji navodi da automobilske gume uopšteno moraju ispunjavati iste standarde koje tvornice automobila moraju ispunjavati kada novi automobili siđu s proizvodne trake.

Gume ne smiju biti niže kvalitete od onih s kojima se isporučuje potpuno novi automobil.

Gume koje se naknadno kupuju uglavnom troše više energije i imaju veći otpor kotrljanja od guma ugrađenih u tvornicama automobila.

Ljudi koji stoje iza prijedloga vjeruju da bi takav zakon mogao ušted‌jeti novac potrošačima jer bi mogli dulje voziti između benzinskih pumpi ili punionica.

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No kritičari su već prigovorili da će prijedlog samo poskupjeti proizvodnju guma i time ih u konačnici poskupiti za potrošače. Vid‌jećemo hoće li Kalifornija donijeti radikalnu odluku, prenosi HAK.

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Tagovi :

Gume za automobile

kalifornija

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