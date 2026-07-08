Odlazak na pumpu zadaje nove glavobolje: Planula cijena dizela u BiH

Vozače širom Bosne i Hercegovine i dalje najviše zanimaju cijene goriva, a razlike među gradovima ponovo su značajne.

Dok se na pojedinim benzinskim pumpama dizel može pronaći po cijeni nižoj od 2.50 KM, kao što je u Cazinu 2.29 KM, u nekim mjestima dostiže cijenu 2.94 KM po litru.

Prema dostupnim podacima za srijedu, 8. jula, najskuplji dizel trenutno se toči u Varešu gdje cijena iznosi oko 2.94 KM po litru.

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U Sarajevu dizel se kreće oko 2.68 KM, dok je benzin oko 2.64 KM po litru, što predstavlja blagi porast u odnosu na ranije. Slične cijene bilježe se i u Mostaru.

Među povoljnijim lokacijama je Cazin gdje je dizel 2.50KM po litru, dok je u Tešnju cijena dizela oko 2,66 KM.

U Tuzli vozači za dizel izdvajaju oko 2,69 KM, a za benzin oko 2,64 KM po litru.

Prosječna cijena goriva u Bosni i Hercegovini trenutno je oko 2,80 KM za dizel, dok se benzin u prosjeku kreće oko 2,76 KM po litru.

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Razlika u cijeni između najskupljih i najjeftinijih pumpi pokazuje da vozači u pojedinim dijelovima zemlje za isti rezervoar mogu platiti značajno više, prenosi Radio Sarajevo.