Poznata kompanija nudi avio-karte za 19 evra: Evo do kojih destinacija možete

U okviru ove nevjerovatne akcije, dostupne su avio-karte po cijenama već od 19,85 evra za putovanja u periodu od 9. jula do 30. septembra 2026. godine.

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Putnici mogu da iskoriste ovu iznenadnu priliku za spontani ljetni odmor ili ranojesenje putovanje, birajući između više od 230 destinacija u bogatoj mreži ove kompanije. Bilo da želite da uživate na suncu u popularnim mjestima poput Alikantea, Fara ili Malte, ili da posjetite gradove sa svoje liste želja kao što su Barselona, Krakov ili Rim, sada je idealan trenutak za brzu rezervaciju.

Međutim, oni koji žele jeftino da putuju moraju ozbiljno da požure. Ova rođendanska „Flash“ rasprodaja traje samo 41 sat, počevši od srijede, 8. jula, a završava se već u četvrtak, 9. jula u 23.59 časova. Kompletna ponuda je dostupna isključivo putem zvanične aplikacije kompanije Rajaner, prenosi Kurir.