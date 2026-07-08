Logo

Poznata kompanija nudi avio-karte za 19 evra: Evo do kojih destinacija možete

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 11:05

Komentari:

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Rajaner, najveća evropska avio-kompanija, danas započinje proslavu svog 41. rođendana pokretanjem ograničene rođendanske „Flash“ rasprodaje.

U okviru ove nevjerovatne akcije, dostupne su avio-karte po cijenama već od 19,85 evra za putovanja u periodu od 9. jula do 30. septembra 2026. godine.

илу-авион-31052026

Svijet

Detalji drame na nebu: Boing se naglo spustio i nestao u moru?

Putnici mogu da iskoriste ovu iznenadnu priliku za spontani ljetni odmor ili ranojesenje putovanje, birajući između više od 230 destinacija u bogatoj mreži ove kompanije. Bilo da želite da uživate na suncu u popularnim mjestima poput Alikantea, Fara ili Malte, ili da posjetite gradove sa svoje liste želja kao što su Barselona, Krakov ili Rim, sada je idealan trenutak za brzu rezervaciju.

Međutim, oni koji žele jeftino da putuju moraju ozbiljno da požure. Ova rođendanska „Flash“ rasprodaja traje samo 41 sat, počevši od srijede, 8. jula, a završava se već u četvrtak, 9. jula u 23.59 časova. Kompletna ponuda je dostupna isključivo putem zvanične aplikacije kompanije Rajaner, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

putovanje

avion

karta

putovanje avionom

Komentari (0)

Pročitajte više

Авион

Svijet

Detalji drame na nebu: Boing se naglo spustio i nestao u moru?

1 h

0
У акваторијуму код Макарске двије особе и пас остали заробљени на СУП дасци усред јаке буре, на око 1,5 километара од обале

Region

Drama kod Makarske: Bura odnijela dvije osobe i psa

2 h

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Nebo nagrađuje dobrotu: Ova tri znaka od 15. jula kupaće se u parama

2 h

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Društvo

Umjereno zagađen vazduh u Banjaluci

2 h

0

Više iz rubrike

Цијене још више скачу: Дрва скупља и до 40 КМ

Ekonomija

Cijene još više skaču: Drva skuplja i do 40 KM

2 h

0
Ударац на кафиће: Цијена разбуђује јаче од кафе

Ekonomija

Udarac na kafiće: Cijena razbuđuje jače od kafe

2 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Haos na berzama: Planule cijene nafte

4 h

0
Новац, плаћање

Ekonomija

Krediti postali traženiji i od hljeba

4 h

0

  • Najnovije

12

41

Igokea saznala protivnike u Ligi šampiona

12

39

Poznata influenserka stopirala do Mostara: Vozač je hvatao za grudi

12

35

Ispod kuće pronašao drevno blago staro 1800 godina: Pogledajte kako izgleda

12

34

Ukleti prizori na obali: Popularno ljetovalište prazno, gdje su turisti?

12

22

Slovenac divljao 220 na sat, jedva ga zaustavili stingerom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima