Tramp: Primirje sa Iranom je završeno

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je primirje sa Iranom završeno, nakon što je iranska vojska izvršila nove napade na američke baze u Persijskom zalivu.

On je tokom samita NATO u Ankari odgovorio na pitanje da li memorandum o razumijevanju između SAD i Irana i dalje važi.

"Veoma zanimljivo pitanje. Za mene je završeno. Ne želim da imam bilo šta s njima. Njih predvode bolesni ljudi i ne želim da gubim vrijeme na njih", rekao je Tramp.

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Vojska SAD izvršila je brojne napade na Iran nakon što je Revolucionarna garda Irana izvršila napade na tri tankera u Ormuskom moreuzu.

SAD su zbog kršenja primirja ukinule dozvolu Teheranu da prodaje naftu, prenosi "Srna".