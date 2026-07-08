Logo

Tramp: Primirje sa Iranom je završeno

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 11:54

Komentari:

0
амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je primirje sa Iranom završeno, nakon što je iranska vojska izvršila nove napade na američke baze u Persijskom zalivu.

On je tokom samita NATO u Ankari odgovorio na pitanje da li memorandum o razumijevanju između SAD i Irana i dalje važi.

"Veoma zanimljivo pitanje. Za mene je završeno. Ne želim da imam bilo šta s njima. Njih predvode bolesni ljudi i ne želim da gubim vrijeme na njih", rekao je Tramp.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Hronika

Sarajka preko Vibera prevarila Dervenćanina za 400 KM

Vojska SAD izvršila je brojne napade na Iran nakon što je Revolucionarna garda Irana izvršila napade na tri tankera u Ormuskom moreuzu.

SAD su zbog kršenja primirja ukinule dozvolu Teheranu da prodaje naftu, prenosi "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Tramp Iran pregovori

Iran Amerika sukob

Komentari (0)

Više iz rubrike

предсједник САД-а

Svijet

Tramp naredio prekid trgovinskih odnosa sa Španijom

1 h

0
Авион

Svijet

Detalji drame na nebu: Boing se naglo spustio i nestao u moru?

1 h

0
Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Svijet

Amerika udarila: Pogođeno više od 80 meta u Iranu

4 h

0
Човек хода међу рушевинама зграде која се срушила у земљотресима претходног дана у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.

Svijet

I dalje raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli

5 h

0

  • Najnovije

12

41

Igokea saznala protivnike u Ligi šampiona

12

39

Poznata influenserka stopirala do Mostara: Vozač je hvatao za grudi

12

35

Ispod kuće pronašao drevno blago staro 1800 godina: Pogledajte kako izgleda

12

34

Ukleti prizori na obali: Popularno ljetovalište prazno, gdje su turisti?

12

22

Slovenac divljao 220 na sat, jedva ga zaustavili stingerom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima