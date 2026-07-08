Tramp: Primirje sa Iranom je završeno

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je primirje sa Iranom završeno, nakon što je iranska vojska izvršila nove napade na američke baze u Persijskom zalivu.
On je tokom samita NATO u Ankari odgovorio na pitanje da li memorandum o razumijevanju između SAD i Irana i dalje važi.
"Veoma zanimljivo pitanje. Za mene je završeno. Ne želim da imam bilo šta s njima. Njih predvode bolesni ljudi i ne želim da gubim vrijeme na njih", rekao je Tramp.
Hronika
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Vojska SAD izvršila je brojne napade na Iran nakon što je Revolucionarna garda Irana izvršila napade na tri tankera u Ormuskom moreuzu.
SAD su zbog kršenja primirja ukinule dozvolu Teheranu da prodaje naftu, prenosi "Srna".
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