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Tramp naredio prekid trgovinskih odnosa sa Španijom

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 11:28

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предсједник САД-а
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je naredio američkom ministru finansija Skotu Besentu da prekine svu trgovinu sa Španijom, nazivajući Madrid "užasnim partnerom" u NATO.

On je u zajedničkom obraćanju sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom na samitu NATO u Ankari rekao da "ne želi da ima bilo šta sa Španijom".

"Španija ne pristaje na bilo šta i ne biste trebali da ih nosite. Ne želim da imam bilo šta sa njima", rekao je Tramp Ruteu u Besentu.

Tramp je Besentu rekao da želi da se smjesta to učini i da "ne treba ni da priča" sa Špancima.

"Oni su beznadežni, loši ljudi. Zarađuju toliko novca uz nas i potrudićemo se da to bude mnogo manje. Ne želim da imam bilo šta s njima", naglasio je Tramp, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Donald Tramp

Španija

Amerika

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