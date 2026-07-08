Tramp naredio prekid trgovinskih odnosa sa Španijom

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je naredio američkom ministru finansija Skotu Besentu da prekine svu trgovinu sa Španijom, nazivajući Madrid "užasnim partnerom" u NATO.

On je u zajedničkom obraćanju sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom na samitu NATO u Ankari rekao da "ne želi da ima bilo šta sa Španijom".

"Španija ne pristaje na bilo šta i ne biste trebali da ih nosite. Ne želim da imam bilo šta sa njima", rekao je Tramp Ruteu u Besentu.

Tramp je Besentu rekao da želi da se smjesta to učini i da "ne treba ni da priča" sa Špancima.

"Oni su beznadežni, loši ljudi. Zarađuju toliko novca uz nas i potrudićemo se da to bude mnogo manje. Ne želim da imam bilo šta s njima", naglasio je Tramp, prenosi "Srna".