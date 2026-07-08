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Tijelo bebe pronađeno kod stambene zgrade

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 12:11

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Полиција Њемачке
Foto: pexels/Radwan Menzer

Tijelo novorođenčeta pronađeno je kod stambene zgrade u Berlinu.

Okolnosti smrti bebe još nisu jasne, a policija je po dolasku na lice mjesta blokirala dio gdje je tijelo nađeno.

Tijelo bebe su pronašli prolaznici, koji su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć.

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Kada su ljekari Hitne pomoći stigli na lice mjesta, mogli su samo da konstatuju smrt.

Policija je pokrenula istragu, a nakon što se uviđaj završi biće poznato više detalja, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

pronađeno tijelo bebe

Njemačka

Crna hronika

pronađeno tijelo

istraga

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