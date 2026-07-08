Cijela Republika Srpska biće snimljena iz vazduha, raspisan tender

Autor:ATV redakcija
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Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) raspisala je tender za aerofotogrametrijsko snimanje teritorije Republike Srpske, izradu digitalnog ortofoto snimka i oblaka tačaka.
Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.222.222,22 KM bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponuda je 18. avgust 2026. godine do 12 časova.
Postupak se sprovodi kao otvoreni, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, a predviđeno je i sprovođenje e-aukcije. Nabavka nije podijeljena na lotove.
Rok za realizaciju projekta, odnosno prijem konačnog elaborata topografskog premjera sa svim prilozima, iznosi 12 mjeseci od dana uvođenja izabranog izvođača u posao, .
Predmet projekta je aerofotogrametrijsko snimanje cijele teritorije Republike Srpske, uz istovremeno LiDAR skeniranje.
Radovi obuhvataju pripremu plana leta, pripremu terena, pribavljanje potrebnih dozvola, realizaciju snimanja, obradu prikupljenih podataka, izradu digitalnog ortofoto snimka, oblaka tačaka i elaborata topografskog premjera.
Projektom je predviđena prostorna rezolucija digitalnog ortofota od 20 centimetara.
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Prosječna gustina oblaka tačaka trebalo bi da iznosi najmanje pet tačaka po kvadratnom metru za teritoriju Republike Srpske, dok je za šire područje Bijeljine, površine oko 97 kvadratnih kilometara, planirana gustina od najmanje deset tačaka po kvadratnom metru.
Realizacija je podijeljena u tri faze.
Prva faza obuhvata pripremne radove, izradu plana leta, planiranje i mjerenje orijentacionih i kontrolnih tačaka, kao i definisanje kontrolnih polja.
Druga faza uključuje aerofotogrametrijsko snimanje, LiDAR skeniranje, obradu podataka, izradu kolorisanog oblaka tačaka i digitalnog ortofota.
U trećoj fazi biće izrađen elaborat topografskog premjera i tehnički izvještaj o izvršenim radovima.
Izvođač će biti dužan da dostavi dinamički plan realizacije po fazama, pri čemu je predviđeno da snimanje bude organizovano u periodima sa najpovoljnijim vremenskim uslovima, odnosno tokom ranog proljeća ili kasne jeseni, prenosi eKapija.
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