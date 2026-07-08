Ovu grešku u Cecinom spotu 30 godina niko nije primjetio

Tokom snimanja omota za album 'Ljubav fatalna', Ceca je pokazala izuzetni profesionalizam kada je prilikom nedostatka opreme predložila praktično riješenje.

Svetlana Ceca Ražnatović iza sebe ima bogatu muzičku karijeru i bezbroj vanvremenskih hitova o kojima maštaju mnoge njene kolege. Ipak, iako je riječ o vrhunskom profesionalcu koji sarađuje sa najboljim timovima, čak i u najpoznatijim ostvarenjima dešavaju se nepredviđeni propusti, prenosi Blic.

Poznati režiser Dejan Milićević priznao je da mu se, tokom rada na spotu za pesmu "Idi dok si mlad", potkrala greška za koju se i danas kaje, a koju javnost nije primjetila tri decenije.

Banja Luka Poznata ćevabdžinica odlazi iz centra Banjaluke

"Cijeli dio Košutnjaka se zatvorio da bi se snimila Ceca kako prolazi u Rols Rojsu. Zbog estetike sam htio da se spušta u kontra smjeru i tako je bilo.Tu ima jedna greška baš u tom spotu, mislim slučajna je greška, ali stvarno nisam normalan. Drvosječa umjesto da baci sjekiru kada ulazi u auto, on je ušao sa sjekirom. To mi je tada promaklo, ali spot je legendaran kao i pjesma", rekao je on tada.

Međutim, to nije bila jedina nevjerovatna situacija sa snimanja. Milićević je podijelio još jednu anegdotu koja na najbolji način ilustruje koliki je Ceca zapravo profesionalac. Prilikom rada na njenom prvom omotu za album "Ljubav fatalna", ekipa se suočila sa neočekivanim problemom u beogradskoj garaži:

"Ima toliko tih anegdota… Anegdota koja nije da mi je najupečatljivija, ali gdje vidiš da je neko surovi profesionalac je kad smo radili prvi omot za "Ljubav fatalnu" za Cecu, slikali smo je u garaži na Obilićevom vencu, željeli smo Cecu zalizanu na motoru, a frizerka nije ponijela fajtalicu i Ceca vidi baricu i kaže: "Pa evo ti, uzmi vodu odavde" i frizerka umoči ruke u baru i zaliže joj kosu, to je kada je neko surovi profesionalac i bitno je samo da se završi posao", rekao je on za "Grand".

Danas bi ga malo ko prepoznao

On se početkom 2000. godine seli iz Beograda u Australiju, tamo zasniva porodicu i više se nikada nije vratio u Srbiju. Danas ga vjerovatno niko ne bi prepoznao, a i Ceca je jednom prilikom ispričala da nije uspjela da se sjeti ko je kada ga je vidjela.