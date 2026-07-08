Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusija više puta upozorila Tursku na pokušaje Ukrajine da napadne objekte energetske infrastrukture povezane sa gasovodima "Plavi tok" i "Turski tok".

"Više puta smo skretali pažnju našim turskim kolegama na veoma opasne aktivnosti kijevskog režima i stalne pokušaje napada na objekte energetske infrastrukture povezane sa transportom gasa preko 'Plavog toka' i 'Turskog toka'", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenio je "Sputnjik".

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On je naveo da Rusija preduzima mjere kako bi smanjila rizik od, kako je ocijenio, napada na međunarodni energetski sistem.

Peskov je optužio ukrajinske vlasti za napade na objekte kritične energetske infrastrukture, navodeći kao primjer i napade na tankere u Kaspijskom moru, koje je okarakterisao kao "terorističku aktivnost".

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"Odgovor Rusije na ove akcije Kijeva biće nastavak specijalne vojne operacije", rekao je portparol ruskog predsjednika.

Ranije je ruska kompanija "Gasprom" saopštila da je kompresorska stanica "Krasnodarska", koja je dio infrastrukture gasovoda "Plavi tok" namijenjenog izvozu ruskog gasa u Tursku, bila meta napada bespilotnih letjelica.

Ukrajinska strana nije komentarisala navode Moskve.