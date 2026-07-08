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Objavljeni posljednji snimci ubijene atentatorke na oligarha

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 14:49

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Анастасија Березовска
Foto: Screenshot

Pojavili su se novi detalji o bombaškom napadu u Monaku, u kojem je povrijeđen ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, kao i o smrti Anastasije Berezovske, žene koja je osumnjičena da je aktivirala eksplozivnu napravu.

Prema navodima ukrajinskog portala "Strana", Berezovska je navodno prihvatila da izvrši napad u zamjenu za obećanu nagradu od 150.000 evra. Isti izvor tvrdi da joj je isplaćeno 7.000 evra za izvršenje napada, kao i dodatnih 4.300 evra za troškove, dok nije poznato šta se dogodilo sa ostatkom dogovorenog novca.

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Kako se navodi, sredstva su prebačena na kriptovalutni novčanik i bankovne račune koji su bili na ime 39-godišnje Ukrajinke. Ukrajinska Služba bezbjednosti (SBU) saopštila je da je Berezovska bila u kontaktu sa dvojicom muškaraca koji su kasnije uhapšeni zbog njenog ubistva, navodeći da su obojica vršila novčane transfere na njene račune.

Jedan od uhapšenih je, prema dostupnim informacijama, aktivni oficir Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR), koji je tokom istrage navodno izjavio da je djelovao samostalno, bez znanja i odobrenja svoje službe.

Okolnosti ubistva Berezovske i dalje nisu u potpunosti rasvijetljene. Posebnu pažnju istražitelja privukao je podrum kuće bivšeg policajca, takođe osumnjičenog u ovom slučaju. Na snimcima koje su objavili mediji vide se dušek sa tragovima nalik na krv, dvije sjekire, pijuk, cerada postavljena po podu i velika torba, što je izazvalo spekulacije da je prostorija mogla biti korišćena za mučenje. Međutim, te tvrdnje nisu zvanično potvrđene.

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U međuvremenu, francuski portal "L'Akti" objavio je snimak sa nadzorne kamere za koji tvrdi da prikazuje posljednje zabilježene kadrove Berezovske prije eksplozije u Monaku. Na snimku se vidi kako ona ulazi u prodavnicu u francuskom gradu Bozole, nedaleko od granice sa Monakom, gde kupuje prenosivi punjač za mobilni telefon.

Prema riječima prodavca, žena nije govorila engleski jezik i svojim ponašanjem nije izazvala nikakvu sumnju, jer je, kako je naveo, djelovala "potpuno normalno".

Istraga o bombaškom napadu u Monaku, kao i o ubistvu Anastasije Berezovske, i dalje je u toku, a nadležne službe u Francuskoj i Ukrajini nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti oba slučaja.

(Telegraf)

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Tagovi :

Anastasija Berezovska

Vadim Jermolajev

Ubistvo

atentat

Ukrajina

Monako

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