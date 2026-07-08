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Vlahović promijenio mišljenje, želi da ostane

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 15:25

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Душан Влаховић из Јувентуса у акцији током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, недјеља, 26. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Alessio Morgese

Činilo se da je sve gotovo između Dušana Vlahovića i Juventusa, još od momenta kada je prošle godine odbio da produži ugovor za manji novac, ali se stvari polako mijenjaju. Srpski centarfor navodno sada ima želju da ostane!

Nakon reči novog šefa "stare dame" Đovanija Karnavelija, mnoge stvari "zamrsile" su se u mislima navijača.

"Potražnja za Kolom Muanijem je velika. Pred nama je dug put. Vlahović? Nismo se sastali sa njim. Vrata su otvorena ne samo za Serlota, već i za druge igrače. Nikome ih ne zatvaramo. Na transfer-tržištu sve može da se promijeni preko noći. Moramo da budemo spremni da dejstvujemo na svim frontovima, moramo da imamo globalnu viziju", rekao je Karnaveli.

Vlahović je od početka jula slobodan igrač, nudio je svoje usluge Barseloni i Bajernu, ali je Juventusa sada opet postao opcija.

"Taj kontakt očigledno se dogodio bez posredovanja njegovog oca i proizilazi iz nedostatka ponuda koje bi odgovarale finansijskim apetitima Dušana Vlahovića. Izgleda da ga ne uzbuđuje naročito ono što Bešiktaš nudi, bez obzira što bi se u Istanbulu ponovo sastao sa Vinčencom Italijanom, sa kojim je sarađivao u sezoni 2021/22, dok je igrao za Fjorentinu", navodi se u tekstu Tutosporta.

Navodno je srpski napadač ponovo u kontaktu i sa najbližim saradnicima, a još uvijek ostaje misterija da li će ostati u Torinu.

"Da li će se Dušan pojaviti u Kontinasi 13. jula na početku priprema kao da se ništa nije dogodilo? Prerano je reći tako nešto. Na kraju krajeva, potrebno je postići mnogo kompromisa, počevši od plate, preko provizija za njegovog oca. Postoji put nazad, ali sada samo pod Juventusovim uslovima. Igrač je napravio prvi korak", zaključuje Tutosport.

Vlahović je član Juventusa od i na 168 utakmica ima 68 golova i 16 asistencija. Prošle sezone zbog povrede je propustio skoro čitav drugi dio.

(Telegraf)

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Tagovi :

Dušan Vlahović

Juventus

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