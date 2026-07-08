Logo

Babiš: Češka neće učestvovati u paketu vojne pomoći Ukrajini

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 16:27

Komentari:

0
Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Češka neće učestvovati u paketu vojne pomoći Ukrajini od 70 milijardi evra o kojem su se države NATO-a saglasile na samitu u Ankari, izjavio je češki premijer Andrej Babiš.

Članice NATO-a na sastanku u Ankari obećale su taj iznos za Ukrajinu za 2026. godinu i "najmanje ekvivalentne nivoe" podrške 2027. godine.

U Deklaraciji sa samita lideri država i vlada članica NATO-a potvrdili su nepokolebljivu posvećenost kolektivnoj odbrani i transatlantskom jedinstvu, najavili više od 50 milijardi dolara novih odbrambenih nabavki i obećali da će Ukrajini tokom 2026. godine obezbijediti 70 milijardi eura vojne pomoći, opreme i obuke.

Saveznici su, takođe, ponovili da je član 5 Vašingtonskog ugovora temelj Alijanse, ističući da napad na jednu saveznicu predstavlja napad na sve, te naglasili da jedinstvo i solidarnost ostaju ključni za očuvanje mira, bezbjednosti i prosperiteta.

Lideri NATO-a ocijenili su da Rusija i dalje predstavlja dugoročnu prijetnju evroatlantskoj bezbjednosti i stabilnosti, dok terorizam ostaje trajan bezbjednosni izazov. Zbog toga su najavili dodatna ulaganja u odbranu, uključujući više od 50 milijardi dolara za nove nabavke i proširenje proizvodnih kapaciteta odbrambene industrije.

"Gradimo budućnost – snažniju Evropu u snažnijem NATO-u, odnosno modernizovani Savez", navodi se u deklaraciji.

Saveznici su poručili da evropske članice i Kanada, u saradnji sa SAD, preuzimaju veću odgovornost za odbranu Alijanse, uz nastavak ulaganja u napredne vojne tehnologije, bezposadne sisteme, integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, vještačku inteligenciju i interoperabilne digitalne vojne kapacitete.

Poseban dio Deklaracije posvećen je Ukrajini. NATO je ponovio da ostaje jedinstven u podršci Kijevu u odbrani slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Andrej Babiš

Češka

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сукоб у Украјини

Svijet

Simonjan: Zbog postupaka Evrope, sve smo bliže trećem svjetskom ratu

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Upozoravam Iran - večeras ćemo žestoko napasti

1 h

0
Европска земља пали аларме; "Стиже још један, спремите се; Биће мртвих"

Svijet

Evropska zemlja pali alarme; "Stiže još jedan, spremite se; Biće mrtvih"

1 h

0
полиција Њемачка

Svijet

Opsadno stanje u njemačkoj školi, više povrijeđenih: Ne možemo da isključimo pucnjavu

1 h

0

  • Najnovije

17

10

Centar dana, 08.07.2026.

17

06

Istočno Sarajevo: Na više lokacija postavljeni plakati "Ne BiH u NATO"

17

02

Minić: Gradi se transsrpska magistrala od Novog Grada do Beograda

16

59

Dodik: Srpska neće odustati od sebe, vjerujem u bolje dane

16

42

Poslije pijanke u pabu otac "izgubio kontrolu" i usmrtio sina starog 4 nedjelje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima