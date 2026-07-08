Istočno Sarajevo: Na više lokacija postavljeni plakati "Ne BiH u NATO"

Na više lokacija u Istočnom Sarajevu postavljeni su plakati i leci sa natpisom "Ne BiH u NATO".

Uz magistralni put u Istočnoj Ilidži, koji vodi prema NATO bazi u Butmiru, postavljen je bilbord sa porukom "Ne BiH u NATO".

Istovremeno u Istočnom Novom Sarajevu na više lokacija bili su razbacani i leci sa istom porukom.

Ovo nije prvi put da leci i plakati sa takvim porukama budu u Istočnom Sarajevu, isto se događalo i ranijih godina.