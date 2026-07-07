Oluja odnijela krov: Nevrijeme opustošilo sportsku dvoranu u Bratuncu

Nadležne službe izvršiće detaljnu procjenu štete na sportskoj dvorani u Bratuncu koja je oštećena u nevremenu, kako na krovnoj konstrukciji, tako i u unutrašnjosti objekta, saopšteno je iz Opštinske uprave.

U saopštenju se podsjeća da je za sportsku dvoranu već planirana sveobuhvatna rekonstrukcija za koju su obezbijeđena sredstva - za zamjenu krova i parketa, sanaciju mokrih čvorova, utopljavanje objekta, ugradnju sistema toplotnih pumpi i novog osvjetljenja, zamjenu koševa.

Radovi do sada nisu započeli zbog činjenice da je opština Bratunac uspješno prošla kandidaturu za program kojim se obezbjeđuje sufinansiranje dijela projekta od UNDP-a, a čeka se izlazak stručne komisije UNDP-a na teren i okončanje neophodnih procedura.

Nezavisno od postupka koji se sprovodi u saradnji sa UNDP-om, u narednom periodu biće raspisan javni poziv za izbor izvođača radova, da bi po okončanju svih procedura u što kraćem roku započela rekonstrukcija dvorane.

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Olujni vjetar prije nekoliko dana zahvatio je dio Bratunca i odnio veći dio krova sa sportske dvorane, a snažna kiša pretvorila je dvoranu u jezero i oštetila parket i rekvizite, prenosi Srna.