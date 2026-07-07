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Reagujte na vrijeme! Šta je pravilo od 30 sekundi i kako vas može "koštati" kartice?

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 13:13

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Реагујте на вријеме! Шта је правило од 30 секунди и како вас може "коштати" картице?
Foto: Pexels

Većina korisnika bankomata primjetila je da se nakon podizanja gotovine prvo vraća bankovna kartica, a tek potom izlazi novac.

Iako se to čini kao sitnica, iza tog redoslijeda krije se sigurnosna mjera koja može spriječiti neugodne situacije.

Prema objašnjenju stručnjaka iz njemačkog bankarskog sektora, kartica se vraća prije gotovine kako bi se smanjila mogućnost da je korisnici zaborave u bankomatu. Kada bi novac izlazio prvi, mnogi bi se usredotočili na preuzimanje novčanica i nenamjerno ostavili karticu u uređaju.

Pravilo od 30 sekundi

Ako korisnik ne preuzme karticu iz utora, bankomat neće isplatiti gotovinu. Tek nakon što se kartica izvadi, uređaj isplaćuje novac.

Osim toga, vrijedi i pravilo od 30 sekundi. Ako korisnik u tom roku ne preuzme karticu, bankomat će je automatski povući kako bi spriječio zloupotrebu.

Što ako zaboravite karticu ili novac?

Automatski povučena kartica nije izgubljena. Banke je čuvaju na sigurnom, a korisnik je može preuzeti u poslovnici ili, ovisno o banci, zatražiti njezinu dostavu.

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Slično vrijedi i za gotovinu. Ako korisnik ne uzme isplaćeni novac, bankomat ga nakon otprilike 20 do 30 sekundi povlači nazad, a iznos se u pravilu automatski vraća na račun.

Pazite na prevare

Iako ovakav sistem štiti korisnike od vlastitog propusta, ne može spriječiti pokušaje prevare. Stručnjaci upozoravaju da nikada ne treba prihvatati pomoć nepoznatih osoba ako kartica zapne u bankomatu ili uređaj zatraži ponovno unošenje PIN-a.

PIN uvijek treba unositi tako da drugom rukom prekrijete tastaturu kako biste spriječili krađu podataka. Dodatnu sigurnost pružaju bankomati koji se nalaze unutar poslovnica banaka, gdje je nadzor obično bolji i rizik od prevare manji.

Ako kartica bude ukradena ili ostane zaglavljena u sumnjivim okolnostima, preporučuje se odmah kontaktirati svoju banku i zatražiti njezinu blokadu, prenosi Feniks magazin.

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Tagovi :

bankomat

prevara

Kreditna kartica

Pare

banka

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