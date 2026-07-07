Iz SZO upozoravaju: Epidemija se i dalje širi

Autor:ATV redakcija
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Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo još nije stabilizovana i i dalje je u fazi širenja, upozorila je danas Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).
Predstavnica SZO u Demokratskoj Republici Kongo, dr An Ansija, izjavila je da je širenje virusa ebole podstaknuto kretanjem stanovništva, prenosi Rojters.
"Nažalost, virus ebole je još u fazi širenja. Željeli bismo da možemo reći da se situacija stabilizuje, ali to, nažalost, još ne možemo", rekla je dr Ansija novinarima.
U Demokratskoj Republici Kongo potvrđen je 1.561 slučaj oboljelih od ebole, uključujući 506 smrtnih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje.
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Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, aktuelna epidemija u Demokratskoj Republici Kongo povezana je s rijetkim sojem virusa Bundibugjo, prenio je ranije Rojters.
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