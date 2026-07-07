Maskiran u starca pucao u Zorana: Detalji presude petočlanoj grupi

Grupa od petorice okrivljenih osuđena je na ukupno 77 godina zatvora za ubistvo Zorana Uskokovića zvanog Skole mlađi.

Sud je donio odluku da u prvostepenoj presudi osudi svu petoricu okrivljenih, ali i odluku da nije u pitanju organizovana kriminalna grupa već, kako je rekao predsjedavajući sudija, "samo grupa".

Okrivljeni Vladimir Babić, koji se nalazi u kućnom pritvoru, nije došao na izricanje presude, dok je Aleksandar Nikolić u bjekstvu. Ostala trojica okrivljenih prisustvovali su izricanju presude.

Sud je svu petoricu okrivljenih oglasio krivim, navodeći da je presuda, isključujući činjenicu da sud smatra da nije u pitanju organizovana kriminalna grupa, u saglasnosti sa navodima optužnice.

Predsedavajući sudija naveo je da je okrivljeni Nikola Živanović sa umišljanjem, svestan dela koje čini i da je ono zabranjeno, organizovao grupu zbog ubistva, te da je stvorio plan za izvršenje krivičnog dela i njegovo finansiranje, kako bi Uskoković bio ubijen iz bezobzirne osvete.

Svijet Otrovni pauk stigao na tlo Evrope: Ugrizom razara kožu i izaziva odumiranje organa

"On je nabavio oružje za izvršenje krivičnog dela, prikupljao informacije o kretanju Uskokovića, odredio vrijeme i mjesto najpogodnije za izvršenje krivičnog djela, nabavio sredstva za prikrivanje identiteta poput silikonske maske i učestvovao u uklanjanju tragova krivičnog djela. Organizovao je ostale okrivljene i četiri NN lica, koja postaju pripadnici grupe i izvršavaju njegove zadatke, koji su prenošeni preko drugih ili poslati na kriptovanoj aplikaciji "Skaj" - rekao je sudija u izricanju presude.

Kako je dodao, okrivljeni Miloš Krstić je u okviru grupe imao zadatak da prikuplja informacije o Uskokoviću, prati njegovo kretanje, koje su mu navike, kao i gdje parkira automobil, a sve je na "Skaj" aplikaciji prenosio Živanoviću.

"Nabavio je radio vezu, kao i odjeću i silikonsku masku kako bi, kao izvršilac krivičnog dela ostao skriven kod prolaznika i policije. Na neutvrđen način je nabavio automatsku pušku, a pd NN lica je preuzeo pištolj "češka zbrojeva", pomoću kog je, maskiran u starca, ubio Uskokovića", dodao je.

Sudija je potom istakao da je Aleksa Dimitrov takođe prikupljao informacije o Skoletovom kretanju i prenosio informacije Živanoviću, kao i da je NN osobi davao uputstva za skrivanje i uništavanje tragova krivičnog djela.

"Nikolić, Babić i NN lica postupali su po nalozima okrivljenog Živanovića. Aleksandar nikolić je nabavio automatsku pušku koju je stavio na raspolaganje Živanoviću, a on ju je dao Krstiću. Ta puška naposljetku nije korišćena za izvršenje krivičnog djela, već je za tu namjenu nabavljeni drugo sredstvo", rekao je sudija.

Tako su sva petorica okrivljenih oglašeni krivim za krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela.

Pucao za tri kilograma kokaina

Kada je u pitanju krivično djelo teško ubistvo, sud je donio odluku da je ubistvo Skoleta uslijedio kao bezobzirna osveta za bacanje bombe na lokal u Živanovićevom vlasništvu.

"Na lokal je bačena bomba, a neposredno nakon toga je ranjen zaposleni kafića. Nikola Živanović je, radi izvršenja teškog ubistva, zahtevao da pripadnici grupe svaki dan prikupljaju informacije o pokojnom Uskokoviću. Krstić i Dimitrov opservirali su Uskokovića - gdje živi, parkira i s kim komunicira - a potom su Živanović i Krstić odredili vrijeme i mesto za izvršenje ubistva. Okrivljeni Krstić je kupio "fijat doblo", koji je korišćen u svrhu praćenja i opservacije Uskokovića. Nabavili su radio vezu i silikonsku maski starije osobe kako Uskoković ništa ne hi posumnjao, niti pružio otpor", istakao je sudija.

BiH Stali na stranu Bećirovića i Komšića: Vukanović i Crnadak nisu glasali za veto Cvijanovićeve

Dodao je da su odredili mjesto gde će sakriti i uništiti dokaze, a da je Krstić za obavljen posao trebalo da dobije nagradu u vidu tri kilograma kokaina.

"Kada je bomba dva puta bačena na lokal, Živanović traži od Nikolića da nabavi oružje, koje on nabavlja od NN osobe i daje Krstiću. Kada je NN osoba iz raketnog bacača ispalila projektil na lokal, Živanović traži od Krstića da ubije Uskokovića, ali taj plan propada zbog velikog broja građana i policije na mjestu određenom za ubistvo, te odlažu izvršenje krivičnog djela. Nakon što je Krstić provjerio automatsku pušku, Živanović traži da se nabavi pištolj, koji Babić nabavlja od NN lica zajedno sa municijom i dogovara primopredaju. Obavještava Živanovića, a on Nikolića", rekao je sudija.

Nikola Živanović potom, prema tekstu izrečene presude, 28. januara 2021. godine angažuje Krstića da ba parkingu tržnog centra preuzme pištolj, što on i radi. Dan kasnije, kasno uveče, Krstić maskiran u stariju osobu, sa silikonskom maskom na licu, šubarom na glavi i štapom u tuci, odlazi na parking iza supermarketa u Borskoj ulici, dok Živanović čega u blizini mjesta koje je određeno za ubistvo.

Upucao ga u glavu

"Na radio vezu javlja da je Uskoković parkirao automobil, a Krstić potom sa maskom, šubarom i štapom ide ka Uskokoviću, koji drži mobilni telefon. Uskoković zastaje da ga propusti, a Krstić na podmukao način, kad Uskoković to ne očekuje, puca u glavu. Kada je Uskoković pao, Kratič je prišao i ispalio još jedan metak, koji se Uskokoviću zaustavio u levoj bočnoj strani vrata, dok je prvi metak prošao kroz meko tkivo mozga i izašao iza levog uveta. To je dovelo do nasilne smrti Uskokovića na licu mesta - ispričao je sudija.

Kako je naveo, Krstić je potom pobjegao sa lica mjesta i otišao u unaprijed određenu zgradu, gdje se u podrumu presvukao, a potom tu ostavio pištolj i štap, dok je u torbu sa stvarima stavio radio vezu i ključ i odnio na treći sprat zgrade.

"Nikola Živanović je Aleksi Dimitrovu dao nalog da najprije sakrije torbu, a potom i uništi njen sadržaj. NN lice do 1. februara odnosi torbu, a potom vremenom iz nje stvari odnosi na različita mjesta. Krstić 4. februara odlazi u spomenutu zgradu na Kanarevom brdu i iz podruma uzima štap, koji je isekao na više dijelova i bacio, dok 7. februara pištolj odnosi na nepoznatu lokaciju u Lisičjem potoku", rekao je sudija.

Tako su svi okrivljeni osuđeni za teško ubistvo.

Nikola Živanović, koji je označen i osuđen kao nalogodavac grupe, oglašen je krivim i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija jer je tokom pretresa njegovog stana pronađen pištolj "glok" sa izbrušenim serijskim brojem i 17 metaka, od kojih je 16 bilo u okviru, a jedan u cijevi - istakao je sudija završavajući reč o krivici okrivljenih.

Nikola Živanović, koji je od strane tužilaštva označen kao naručilac ubistva osuđen je na 10 godina zatvora za krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela, 18 godina zatvora za teško ubistvo i dvije godine zatvora i novčanu kaznu od 200.000 dinara za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija.

Objedinjena kazna koja mu je izrečena je 20 godina zatvora i novčana kazna od 200.000 dinara.

Kako je istakao predsjedavajući sudija, ukoliko Živanović ne plati novčanu kaznu, za svakih 1000 dinara dobiće dan zatvora, s tim što ne može da dobije duže od šest mjeseci.

Živanoviću je izrečena i mjera oduzimanja predmeta, te mu je oduzet zaplenjeni "glok" sa 17 metaka.

Miloš Krstić, kog je tužilaštvo označilo kao direktnog izvršioca likvidacije osuđen je na četiri godine zatvora za krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih djela, 18 godina zatvora za krivično djelo teško ubistvo.

Njemu je izrečena jedinstvena kazna od 20 godina zatvora.

Aleksa Dimitrov osuđen je na dvije godine zatvora za krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela i 12 godina zatvora za krivično djelo teško ubistvo.

Jedinstvena kazna koja mu je izrečena je 13 godina zatvora.

Vladimir Babić, osuđen je na dvije godine zatvora za krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela i 11 godina za krivično djelo teško ubistvo.

Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora od 12 godina.

Posljednji okrivljeni, Aleksandar Nikolić, koji se nalazi u bjekstvu i osuđen je u odsustvu, dobio je kaznu od dvije godine zatvora za krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela i 11 godina za krivično djelo teško ubistvo.

Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora od 12 godina.

Sud će naknadno odrediti troškove krivičnog postupka koje okrivljeni treba da plate, dok za sada u roku od 15 dana svaki od njih mora da plati paušal od 30.000 dinara.

BiH Odbačena odluka Bećirovića i Komšića: Usvojen veto Cvijanovićeve

Sud je Živanoviću, Krstiću i Dimitrovu produžio pritvor, dok je Babiću ukinut kućni pritvor i 200.000 evra jemstva koje je dao tako što je stavljena hipoteka na dva stana. Njemu je određen pritvor i za njim je raspisana potjernica.

Odbrani i tužilaštvu je odobreno produženje roka za žalbu na presudu sa 15 na 30 dana.

Kratko obrazlažući presudu, sudija je istakao da je sud odbio da materijal sa "Skaja" izuzme iz dokaza, dodajući da je iz materijalnih dokaza utvrđeno činjenično stanje o krivičnom djelu, a da iz "Skaj" prepiski proizilazi da su radnje preduzete onako kako je opisano u optužnici i presudi.

"Sud nije mogao da utvrdi da je u pitanju organizovana kriminalna grupa, da je promijenjena pravna kvalifikacija tako da odgovara činjeničnom stanju. Sud je cijenio sve okolnosti, a svi okrivljeni osim Nikolića imaju otežavajuću okolnost da su ranije osuđivani, neki i više puta. Živanoviću je izrečena mjera oduzimanja predmeta izvršenja krivičnog dijela, što je obaveza suda. Pritvor je svima produžen, jer i dalje postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela, a Babiću su ukinuti kućni pritvor i jemstvo nakon objavljivanja presude jer je sud stava da blaže mere nisu dovoljne za okončanje postupka, te je za njim raspisana i poternica", obrazložio je sudija.

Svim okrivljenima u kaznu biće uračunato vreme provedeno u pritvoru, prenosi Telegraf.rs.