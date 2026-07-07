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Stravičan snimak: Lančani sudar kod Šapca, autobus u plamenu

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:37

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Na putu ka Šapcu, u blizini Klenka, došlo je do lančanog sudara u kojem je, prema prvim informacijama, učestvovao i autobus. Nakon sudara izbio je požar na autobusu.

Za sada nije poznato stanje učenika koji su se nalazili u autobusu.

Ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija su na terenu, prenosi Mondo.

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Tagovi :

lančani sudar

autobus

požar

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