Stravičan snimak: Lančani sudar kod Šapca, autobus u plamenu

Na putu ka Šapcu, u blizini Klenka, došlo je do lančanog sudara u kojem je, prema prvim informacijama, učestvovao i autobus. Nakon sudara izbio je požar na autobusu.

Za sada nije poznato stanje učenika koji su se nalazili u autobusu.

Ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija su na terenu, prenosi Mondo.