Djevojčica (2) pala sa terase: Hitno prebačena u bolnicu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Djevojčica stara nepune dvije godine povređena je danas na Voždovcu nakon što je pala sa terase sa visine od oko pet do šest metara, saznaje Telegraf.
U trenutku nesreće sa njom je bila majka, ali se sve odigralo u svega nekoliko sekundi.
Dijete je nakon pada hitno prevezeno u bolnicu. Za sada nije poznat stepen povreda.
O događaju je obavještena policija, koja će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.
(telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 d0
Porodica
5 d0
Svijet
1 sedm0
Svijet
1 sedm0
Najnovije
23
01
22
58
22
51
22
40
22
32
Trenutno na programu