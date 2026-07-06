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ŠOK ZA RONALDA I PORTUGAL: Španija golom u 91. minutu izborila četvrtfinale Mundijala

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ATV redakcija
06.07.2026 23:01

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Шпански репрезентативац Микел Мерино (6) постиже свој први гол током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Португалије и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у понедељак, 6. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Španija je pobijedila Portugal sa 1:0 i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Gol odluke postigao je Mikel Merino u 91. minutu.

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Portugalom rezultatom 1:0.

Heroj „crvene furije“ bio je Mikel Merino, koji je u prvom minutu sudijske nadoknade postigao jedini gol na meču i slomio otpor Portugalaca.

Bio je to duel u kojem su obje reprezentacije imale veliki broj prilika, a golmani Diogo Kosta i Unai Simon u više navrata su spasavali svoje ekipe.

Španija je već u uvodnim minutima zaprijetila preko Mikela Ojarzabala i Lamina Jamala, ali je Diogo Kosta bio siguran. Portugal je odgovorio pokušajima Žoaa Kansela i Kristijana Ronalda, čiji je udarac u 12. minutu zaustavio Simon.

Дијего Коста
Dijego Kosta

Posebno uzbudljivo bilo je u 37. minutu. Žoao Feliks je prvo šutirao glavom, a nakon odbijene lopte pokušao je i Ronaldo, međutim Simon je fantastično reagovao.

Samo četiri minuta kasnije Portugal je bio nadomak vođstva. Nuno Mendes je šutirao sa ivice šesnaesterca, a lopta je nakon bloka završila na stativi.

Šanse su se nizale i u nastavku. Ronaldo je u 59. minutu ponovo opasno šutirao, ali je španski golman još jednom bio na visini zadatka.

Na drugoj strani, Španija je pritiskala preko Pedrija, Jamala i Aleksa Baene. Diogo Kosta je u 65. minutu odbranio opasan udarac Baene, a potom je zaustavio i Jamalov pokušaj iz slobodnog udarca.

Portugal je ogromnu priliku propustio u 76. minutu. Bruno Fernandeš našao se u idealnoj poziciji, ali nije uspio da pogodi gol.

Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Španija je zadala odlučujući udarac.

U 91. minutu Mikel Merino, koji je samo nekoliko minuta ranije ušao u igru umjesto Danija Olma, poslao je loptu pored Dioga Koste i donio veliko slavlje Špancima.

Portugal nije imao vremena za odgovor, pa je Španija pobjedom od 1:0 izborila plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta.

Oproštaj Kristijana Ronalda

Кристијано Роналдо
Kristijano Ronaldo

Ovo Svjetsko prvenstvo bilo je ujedno i posljednje za jednog od najboljih svih vremena Kristijana Ronalda. Njemu je nedostajala titula šampiona svijeta da bi kompletirao svoju bogatu karijeru, ali taj san će ostati nedosanjan.

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Tagovi :

Portugal

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

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