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Rekord za rekordom: Mundijal kao nijedan drugi

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 22:32

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Бразилски Нејмар (10) реагује на крају утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Na Svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, oboreno je od početka mnogo rekorda, proliveno je mnogo suza, ali po jednom podatku ovaj Mundijal će se posebno izdvojiti od drugih.

Od početka organizovanja Svjetskog prvenstva nikada se nije dogodilo da u četvrtfinalu ne igraju Italija, Njemačka ili Brazil.

Uvijek je makar jedna reprezentacija od tri navedene stizala do ove faze turnira, sve do ovogodišnjeg Mundijala kada nećemo vidjeti nijednu od njih u četvrtfinalu.

Italije nema već dugo jer već treći put zaredom nisu uspeli da izbore ni učešće na šampionatu, ali veliko iznenađenje su Njemačka i Brazil.

Fudbaleri Njemačke poraženi su u šesnaestini finala od selekcije Paragvaja poslije izvođenja penala. Malo ko je vjerovao da će Paragvaj toliko namučiti četvorostrukog šampiona, a posebno je malo ko mogao da zamisli da pobjede.

Brazil je jedini ostao da njeguje ovu tradiciju, ali je pao na prepreci pred četvrtfinale. U osmini finala Norvežani su bili bolji i poslali su Brazilce kući.

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To je ujedno i prvi put poslije 36 godina da je Brazil doživio poraz u ovoj fazi takmičenja.

Reprezentacije Brazila, Njemačke i Italije zajedno imaju 13 titula prvaka svijeta. Brazilci su najtrofejniji sa pet trofeja, dok po četiri imaju Njemačka i Italija.

Međutim, ovaj Mundijal obilježiće ipak neko drugi.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Brazil

Njemačka

Italija

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