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Otkriven bizaran razlog zbog čega Anćeloti nije dao Vinisijusu da šutira penal

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ATV redakcija
06.07.2026 17:58

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Селектор Бразила Карло Анчелоти помаже Бразилцу Винисијусу Жуниору (7) да се подигне током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Adam Hunger

Norveška je u osmini finala Svjetsko prvenstva eliminisala Brazil rezultatom 2:1, ali glavna tema svjetskih medija nije samo istorijski uspjeh Skandinavaca, već kontroverzna odluka brazilskog stručnog štaba koja je direktno uticala na ishod meča.

Tragičar susreta postao je Bruno Gimaraeš, koji je u 14. minutu propustio priliku da Brazil dovede u vođstvo iz jedanaesterca. Iako je prva zvijezda tima i najbolji strijelac turnira Vinisijus Žunior bio spreman da preuzme odgovornost, naredba sa klupe bila je drugačija.

Selektor Karlo Anćeloti nakon meča je potvrdio da odluka nije bila plod trenutka, već strogo isplanirane strategije zasnovane na analitici.

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- Koristili smo statističke podatke prikupljane godinu dana. Prema našim analizama, najbolji izvođač penala u reprezentaciji je Rafinja. Vinisijus, nažalost, prema tim parametrima nije bio ni među prva četiri izvođača koja su u tom trenutku bila na terenu - izjavio je Anćeloti.

Italijanski stručnjak je otkrio i hijerarhiju koja je šokirala navijače.

"Redoslijed je bio: Nejmar, Igor Tijago, Bruno Gimaraeš, pa Gabrijel Martineli. Izabrali smo Bruna jer je on bio najbolja statistička opcija od igrača koji su u tom minutu igrali.

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Analitički tim brazilske konfederacije (CBF) očigledno je veći značaj pridao Vinisijusovim ranijim neuspjesima nego njegovoj trenutnoj formi. Iako je za Real Madrid imao solidan učinak (6/9), u dresu reprezentacije Vinisijus je promašio dva od tri izvedena penala, uključujući i onaj ključni protiv Venecuele u kvalifikacijama.

(Telegraf)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

penal

Karlo Anćeloti

Vinisijus Žunior

Brazil

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